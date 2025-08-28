28.08.2025 / Municipios y gestión

Espinoza recorrió las obras del nuevo Polideportivo Messi en La Matanza: "Será el más grande de la Argentina

El intendente de La Matanza recorrió las obras del Polideportivo Lionel Messi, ubicado en Virrey del Pino. El avance de los trabajos alcanza el 60%, financiado en su totalidad con recursos municipales. "Cada chico que sacamos de la calle es un campeonato ganado”, resaltó.



El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, recorrió las obras del nuevo Polideportivo Lionel Messi, ubicado en la localidad de Virrey del Pino. “El Polideportivo Lionel Messi va a contar con un estadio para eventos deportivos y culturales. Se trata de un estadio cerrado con capacidad para más de 12 mil personas”, remarcó.

La obra se encuentra avanzada en un 60% y es financiada en su totalidad con recursos municipales. “Acá se realizarán grandes eventos, tanto nacionales como internacionales”, destacó el jefe comunal.

En materia deportiva, Espinoza destacó que el Polideportivo será escenario para eventos deportivos de alto nivel en el que participarán “las selecciones nacionales de básquet, de vóley y los mejores profesionales del tenis y de todos los deportes de competencia olímpica”.

“A este Polideportivo van a venir chicos de todas las ciudades de La Matanza a prepararse con los mejores profesores. Cada chico que sacamos de la calle es un campeonato ganado”, sostuvo.

En igual sentido, puso en valor el "orgullo" que provoca el logro ya que "toda esta inversión es totalmente municipal", y señaló que "esto se hace con la inversión de las vecinas y vecinos de La Matanza".

"Gracias a que pudimos ahorrar y a que llevamos adelante una administración sólida y responsable, para poder concretar esta mega obra”, destacó Espinoza, y continuó: “Con el doble logro que La Matanza es la ciudad con menos presupuesto por habitante de la Argentina, un 2200% menos que la Capital Federal”.

Por otra parte, el dirigente peronista remarcó: “Se sabe que la obra pública hoy no existe en la Argentina: mientras Milei ajusta todos los días, mientras Milei destruye el empleo, mientras Milei deja miles de desocupados en el sector de la construcción; nosotros, acá, en La Matanza y en la provincia de Buenos Aires, podemos demostrar que sí se puede y se debe hacer obra pública, porque la obra pública queda para siempre”.

Por último, expresó: “El Polideportivo Lionel Messi va a ser un emblema, y un gran orgullo para toda La Matanza y la provincia de Buenos Aires porque va a ser el más grande de la Argentina. Para nosotros este mega Polideportivo es un sueño hecho realidad, es el sueño de nuestros dos millones y medio de vecinas y vecinos de La Matanza”.

