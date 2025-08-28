Quiénes son los apuntados por los incidentes durante la fallida caravana de Milei en Lomas de Zamora

El Ministerio de Seguridad de la Nación identificó este jueves a los tres posibles responsables de los incidentes durante la fallida caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. Uno de ellos estuvo detenido pero ya fue liberado, mientras que los dos restantes continúan detenidos.Uno de los tres identificados es Diego Martín Paz, integrante de la barrabrava disidente de Asenal que cuenta con derecho de admisión por tiempo indeterminado.También fue identificado Tiago Román Florentín, un joven de 22 años que fue detenido por supuestamente arrojar proyectiles contra la comitiva presidencial.Desde entonces, el domiciliado en la localidad de Alejandro Korn quedó detenido en la Comisaría 1° de Lomas de Zamora como el responsable de atacar el paso de la comitiva presidencial.El tercer y último identificado fue José Marcelino Dabrowsky, un hombre de 56 años que está acusado de bloquear el paso de la comitiva durante el ataque.Dabrowsky, militante de la agrupación Hijos, había sido detenido poco tiempo después de los incidentes, pero luego de una hora fue liberado. En este último caso, la Unidad Fiscal de Instrucción N°4 de Lomas de Zamora resolvió no tenerlo demorado.El juez federal Luis Armella ya dispuso un relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en el recorrido que realizó la caravana. Esta medida se convirtió en una de las primeras pruebas de la investigación por los incidentes.