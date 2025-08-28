Ante la baja en el sector turístico, el Gobierno habilitó el traslado de los feriados que caigan en fin de semana

En base a la Ley Nº 27.399, que establece que los feriados se dividan en movibles e inamovibles, el Gobierno dispuso este jueves que los feriados trasladables que caigan en días de fin de semana podrán moverse en el calendario. Según el decreto 614/2025 publicado en el Boletín Oficial, esto busca "completar ese vacío legal" que existía en la normativa, ya que "no puede interpretarse que dichos feriados deban ser considerados inamovibles".El Poder Ejecutivo señaló que, a partir de ahora, los feriados nacionales trasladables "cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación". La Jefatura de Gabinete será la encargada de decidir en cada caso la reubicación de estos días.El ministro del Interior, Guillermo Francos, firmante del decreto junto al presidente Javier Milei, sostuvo que la medida "no modifica el régimen de los feriados inamovibles, que continuarán celebrándose en su fecha original sin posibilidad de traslado", y aclaró que solo alcanza a los días catalogados como trasladables por la ley vigente.El esquema vigente ya contemplaba ciertos corrimientos de feriados para fomentar fines de semana largos. Sin embargo, el Ejecutivo destacó que "en ausencia de una pauta expresa sobre los feriados que coinciden con los días del fin de semana, no habilitar la modificación representa ir en contra del espíritu original de la norma".Entre los feriados trasladables que podrían verse afectados este año se encuentra el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que cae domingo. Si la Jefatura de Gabinete decide moverlo, podría reubicarse al lunes siguiente o al viernes anterior, generando un nuevo fin de semana largo.TURISMO EN CRISISLa medida del Gobierno coincide con la preocupante situación del turismo en el país, que durante julio registró una caída del 16% en la llegada de viajeros extranjeros, según informó el Indec. La modificación en el calendario apunta a fomentar la actividad turística y generar más fines de semana largos, buscando revertir la baja de visitantes y reactivar el consumo interno.