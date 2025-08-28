28.08.2025 / Política

"Jugarretas de la política más rancia": Milei apuntó contra la casta por el escándalo de las coimas en el Andis

El Presidente habló en el marco del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) y se refirió nuevamente al escándalo que salpicas a varios dirigentes de su espacio.




En el marco del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el presidente Javier Milei habló de "burdas operaciones difamadoras" tras el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo y consideró que "no vienen" por él sino "por la libertad de todos los argentinos". 

"Cuando lanzamos nuestra candidatura hablaron que vendíamos las candidaturas y que íbamos a habilitar la venta de órganos. Estas acciones reflejan el comportamiento de la casta para interponerse en el cambio que estamos llevando a cabo", sostuvo ante un auditorio que lanzaba a cuentagotas unos tibios aplausos.

"Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen”, sentenció, a horas de haber revelado que el Poder Ejecutivo denunciaría a Spagnuolo.

Y remarcó: “Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando. Como la gente votó un Gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier otra maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante”. 

"Ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar en acciones cobardes", afirmó con tono desafiante como en casi toda su exposición, y agregó: "No vienen por Javier Milei sino por todos los argentinos. Es la extorsión del kirchnerismo".

El mandatario aseguró que "el sendero es claro pero la velocidad depende de los obstáculos, porque hoy tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo; un Congreso que está temeroso de que terminemos con el negocio de ellos y sus amigos".

En ese contexto, confirmó que seguirá judicializando los vetos que el Congreso les revierta y que, si no lo consigue, recortará en otras áreas para mantener el superávit presupuestario. 


Lo más leído

1

Un audio de Spagnuolo compromete a Sturzenegger y desnuda el sistema de coimas libertarias

2

Escándalo por el presupuesto: Karina Milei multiplicó por 24 los fondos en comunicación oficial

3

La insólita teoría de Majul para defender a Karina Milei en el escándalo de las coimas

4

Revelan posibles coimas a Karina Milei de evangélicos en Chaco y que algo pasa en el PAMI

5

Patricia Bullrich también estaría involucrada en el escándalo de las coimas

Más notas de este tema

Cruce entre Marcos Galperin y Santi Siri tras la caravana fallida de Milei en Lomas: "La bronca la fabrica las coimas de Karina"

28/08/2025 - POLÉMICA

Cruce entre Marcos Galperin y Santi Siri tras la caravana fallida de Milei en Lomas: "La bronca la fabrica las coimas de Karina"

Otermín cuestionó a Milei y sostuvo que "hay que erradicar la violencia para dirimir cualquier tipo de confrontación política"

28/08/2025 - LOMAS DE ZAMORA

Otermín cuestionó a Milei y sostuvo que "hay que erradicar la violencia para dirimir cualquier tipo de confrontación política"

Santa Fe: aprobaron la reforma constitucional y Pullaro podrá competir por un segundo mandato en 2027

28/08/2025 - Provincias

Santa Fe: aprobaron la reforma constitucional y Pullaro podrá competir por un segundo mandato en 2027

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.