Tensión en la Facultad de Derecho entre la JUP y los libertarios

(R)Hoy, en la Facultad de Derecho de la UBA, se dio una pelea entre militantes libertarios e integrantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Hya varias versiones sobre como empezó la pelea que quedó grabada en varios videos que circulan en redes.Según consignó El Canceiller la pelea se originó cuando militantes libertarios quisieron recuperar su mesa, tras pintar la del centro deestudiantes de la Juventud Universitaria Peronista, y terminaron a las piñas.(R)El usuario de Twitter @m4tuzzalen declaró que "lo ví todo" y relató: "Los libertarios fueron y arrancaron la bandera de la jup que estaba haciendo una jornada para limpiar la pintarrajeada que dejó somos libres (libertarios + pro), los libertarios vinieron ya amenazando y tirando manos y se terminaron yendo cagados a piñas".El Consejo Superior sostuvo que, si Milei concreta el veto, los legisladores nacionales insistan por su aprobación y que sostengan su posibilidad de sanción. La resolución recordó que en 2024 ya se había sancionado una ley similar que fue anulada por el Ejecutivo, lo que, según los consejeros, “ha generado los severos problemas que se han enumerado anteriormente y que es necesario resolver de manera urgente”.