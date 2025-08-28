Tensión en la Facultad de Derecho entre la JUP y los libertarios

(R)Hoy, en la Facultad de Derecho de la UBA, se dio una pelea entre militantes libertarios e integrantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Hya varias versiones sobre como empezó la pelea que quedó grabada en varios videos que circulan en redes.
Según consignó El Canceiller la pelea se originó cuando militantes libertarios quisieron recuperar su mesa, tras pintar la del centro de
estudiantes de la Juventud Universitaria Peronista, y terminaron a las piñas.(R)
El usuario de Twitter @m4tuzzalen declaró que "lo ví todo" y relató: "Los libertarios fueron y arrancaron la bandera de la jup que estaba haciendo una jornada para limpiar la pintarrajeada que dejó somos libres (libertarios + pro), los libertarios vinieron ya amenazando y tirando manos y se terminaron yendo cagados a piñas".
Cabe señalar que hoy el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, junto al secretario general del Rectorado, Juan Alfonsín, enviaron al Poder Ejecutivo un documento en el que exigieron “la efectiva promulgación e implementación” de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente y Nodocente. El texto fue aprobado por unanimidad en el Consejo Superior y girado también al Congreso y al Ministerio de Capital Humano.
El Consejo Superior sostuvo que, si Milei concreta el veto, los legisladores nacionales insistan por su aprobación y que sostengan su posibilidad de sanción. La resolución recordó que en 2024 ya se había sancionado una ley similar que fue anulada por el Ejecutivo, lo que, según los consejeros, “ha generado los severos problemas que se han enumerado anteriormente y que es necesario resolver de manera urgente”.