¿Qué se vota hoy, 31 de agosto, en Corrientes?

La provincia de Corrientes afronta una elección clave para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés.Durante dicha jornada electoral, se eligen cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, así como 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes. Estas incorporaciones reemplazarán a quienes finalizan su mandato el 10 de diciembre del mismo año, de acuerdo al artículo 163 del Código Electoral de la Provincia de Corrientes y la normativa modificatoria vigente.También se nominan funcionarios para los ejecutivos provinciales y municipales debido a las intervenciones que tuvo la provincia de parte del gobierno federal desde 1983 a la fecha.Los votantes se encontrarán con 58 boletas diferentes en los cuartos oscuros. El proceso electoral se desarrollará hasta las 18 en los 373 centros de votación habilitados. La Junta Electoral de Corrientes confirmó que un total de 950.576 electores están habilitados para sufragar este domingo.Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard.La Libertad Avanza: Claudio Almirón – Evelyn Karsten.Encuentro por Corrientes– ECO: Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo.Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano.Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago.Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza.Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones.