31.08.2025 / Corrientes

¿Qué se vota hoy, 31 de agosto, en Corrientes?

950 mil ciudadanos correntinos eligen gobernador y demás cargos ejecutivos y legislativos.




La provincia de Corrientes afronta una elección clave para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés.

Durante dicha jornada electoral, se eligen cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, así como 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes. Estas incorporaciones reemplazarán a quienes finalizan su mandato el 10 de diciembre del mismo año, de acuerdo al artículo 163 del Código Electoral de la Provincia de Corrientes y la normativa modificatoria vigente.

También se nominan funcionarios para los ejecutivos provinciales y municipales debido a las intervenciones que tuvo la provincia de parte del gobierno federal desde 1983 a la fecha.

Los votantes se encontrarán con 58 boletas diferentes en los cuartos oscuros. El proceso electoral se desarrollará hasta las 18 en los 373 centros de votación habilitados. La Junta Electoral de Corrientes confirmó que un total de 950.576 electores están habilitados para sufragar este domingo.

Candidatos a gobernador

Vamos Corrientes: Juan Pablo Valdés – Néstor Braillard Poccard.
La Libertad Avanza: Claudio Almirón – Evelyn Karsten.
Encuentro por Corrientes– ECO: Ricardo Horacio Colombi – Martín Barrionuevo.
Limpiar Corrientes: Martín Ascúa – César Lezcano.
Cambiá Corrientes: Sonia López – Raúl Dal Lago.
Partido De la Esperanza: Adriana Vega – Andrés Barboza.
Partido Ahora: Carlos Romero – Ana Casaro Quiñones.

Lo más leído

1

Corrupción en ANDIS: nuevo audio apunta a Karina Milei, y expone disputas internas del bloque libertario en Diputados

2

La vidente que predijo la renuncia de Milei asegura que el presidente no termina el año

3

Coimas en ANDIS: las pericias del celular de Spagnuolo evidencian que borró chats recientes con los Milei

4

Gregorio Dalbon aseguró que el escándalo por coimas en ANDIS "va a ameritar juicio político" a Javier Milei

5

Milei se refugió en la Quinta de Olivos y apuntó contra el kirchnerismo por su trunca caravana en Lomas

Más notas de este tema

Katopodis vaticinó un voto castigo a Milei

31/08/2025 - Declaraciones

Katopodis vaticinó un voto castigo a Milei

"Los correntinos seguimos buscando a Loan como a Nisman": la polémica frase de Valdés tras votar

31/08/2025 - Declaraciones

"Los correntinos seguimos buscando a Loan como a Nisman": la polémica frase de Valdés tras votar

En la antesala de las elecciones en Corrientes, Valdés oficializó su incorporación al frente de Provincias Unidas

29/08/2025 - Política

En la antesala de las elecciones en Corrientes, Valdés oficializó su incorporación al frente de Provincias Unidas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.