Katopodis vaticinó un voto castigo a Milei

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, afirmó que “hay mucha gente que se siente estafada y va a usar el 7 de septiembre para castigar a Milei”.“El gobierno de Milei está poniendo en jaque lo que es ser clase media en Argentina y cada vez que eso sucede la sociedad reacciona”, advirtió Katopodis en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.A su vez, remarcó: “Es una elección donde va a haber que contar los votos. La Primera Sección Electoral, que es la que a mi me toca representar, es siempre muy adversa. Hace 30 días estábamos con una diferencia de más de 8 puntos abajo. Eso hoy lo estamos pudiendo recortar y nos queda una semana para salir a buscar”.Sobre las presuntas coimas en ANDIS, señaló: “El Gobierno tiene que dar explicaciones y hay poco para agregar a una cosa que es absolutamente obscena”.El funcionario admitió que “los jóvenes sienten que sus problemas no tuvieron solución y que esta crisis viene de largo”. “La Argentina necesita poder generar trabajo de calidad y mejores pagos, que es lo que ellos necesitan para no andar boyando de una empresa a otra. Es cierto que hay un malestar juvenil, que hay enojo y frustración, y nosotros tenemos que transformar eso en bronca y después en un voto de cambio”, remarcó.“La tarea nuestra es trabajar para que entiendan que en las propuestas de Milei ellos no están incluidos”, sentenció.