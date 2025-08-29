"Los correntinos seguimos buscando a Loan como a Nisman": la polémica frase de Valdés tras votar

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, votó esta mañana en las elecciones locales que definirán a su sucesor en la gobernación, y protagonizó una insólita frase al sostener que los correntinos continúan “buscando a Loan como a Nisman”.Luego de ser consultado por un periodista de si “la provincia seguía buscando a Loan”, el mandatario saliente respondió: “La Justicia federal y todos los correntinos seguimos buscando a Loan como a (Alberto) Nisman”.El mandatario provincial confundió y equiparó la desaparición del menor que tuvo lugar en los territorios que gobierna con la muerte del fiscal Alberto Nisman, a quien encontraron el 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero.Por otra parte,Valdés repudió los episodios de violencia que sufrieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el candidato a gobernador por La Libertad Avanza, el diputado Lisandro Almirón, durante una recorrida de campaña por las calles de la capital correntina.“Es lamentable los hechos de violencia que estamos viviendo. Las manifestaciones deben ser pacificas, hemos tenido muchas, fue un forcejeo. Ellos pidieron que la Policía de la Provincia no esté”, afirmó desde la Escuela Sarmiento, y aclaró: “Nosotros decimos que no. La violencia se emana desde el Poder Ejecutivo”."No tengo memoria de una campaña tan sucia, pero ojalá se pueda superar y se pueda hacer una campaña limpia con propuestas", expresó y asimismo, deseó que "la Justicia electoral haga su trabajo como corresponde" y valoró el trabajo de "los fiscales de los distintos partidos".