Corrientes: Juan Pablo Valdés será el próximo gobernador

La provincia de Corrientes celebró las elecciones para definir al sucesor del gobernador Gustavo Valdés (UCR) y parte de la Legislatura provincial, además de autoridades municipales en 73 distritos.Juan Pablo Valdés, hermano del actual mandatario provincial será el próximo gobernador: se impuso por amplia diferencia sin necesidad de segunda vuelta.El candidato de Vamos Corrientes arrasa con el 52.50% de los votos en las elecciones a gobernador de Corrientes --con el 18,63% de las mesas escrutadas--. En segundo lugar, queda el candidato de Limpiar Corrientes, Martín Ascúa, quien cosecha el 20.16% de los sufragios.Ricardo Colombi se queda con el tercer puesto de la mano de ECO y acumula el 16,68% de los votos. Lisandro Almiron, dirigente La Libertad Avanza, finaliza cuarto, con el 8,85%, tras no aliarse con el oficialismo local.“Bueno, una gran alegría, una alegría contundente. Es un triunfo contundente, una gran alegría, así que un gusto”, celebró el actual gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.Cabe mencionar que votó el 75% del padrón habilitado.