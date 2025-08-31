31.08.2025 / CABA

Santoro respaldó las candidaturas de Recalde e Itai

El legislador porteño electo participó en un plenario de Patria Grande en la Ciudad de Buenos Aires.




En el marco de un plenario de Patria Grande en CABA, el legislador electo mostró su apoyo a las candidaturas de Mariano Recalde e Itai Hagman,cabezas de las listas para el senado y para diputados por Fuerza Patria, de cara a las elecciones del próximos 26 de octubre.

Mariano Recalde encabeza la boleta en busca de renovar su banca. Lo acompaña como segunda candidata Ana Arias, doctora en Ciencias Sociales y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

En la nómina de diputados nacionales, el primer lugar quedó para Itai Hagman, actual legislador y referente de Patria Grande. Asimismo, en el segundo lugar se ubica la exministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos, que estuvo al frente de esa cartera durante la gestión de Alberto Fernández entre 2022 y 2023.

La lista de candidatos a la Cámara de Diputados se completa con el sindicalista Santiago Roberto, la exlegisladora porteña Lucía Cámpora, Ernesto Giacomini, la exdiputada nacional y psicóloga Mara Brawer, el titular del Frente Renovador de la CABA, el abogado especialista en control público Juan José Tufaro, y la abogada laboralista y docente Natalia Salvo.

