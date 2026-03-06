La Libertad Avanza lanza una nueva ofensiva contra las tasas municipales bonaerenses

LA LIBERTAD AVANZA, LAS TASAS RETROCEDEN



Por primera vez en la historia de la Provincia de Buenos Aires, hemos presentado a través de nuestros bloques de concejales una iniciativa coordinada para reducir de manera masiva las tasas municipales en 116 municipios.



Buscamos una pic.twitter.com/kDyrMTZhmP  La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) March 6, 2026

La Libertad Avanza pondrá en marcha este viernes una estrategia coordinada en la provincia de Buenos Aires con la presentación de proyectos en 116 concejos deliberantes para eliminar o reducir tasas municipales."Buscamos una eliminación de 138 tasas municipales y una reducción de otras 122 en toda la Provincia. Los bonaerenses pagan cada vez más tasas, pero reciben cada vez peores servicios. Eso debe terminar", comunicaron a través de redes sociales.La iniciativa fue impulsada por el presidente del partido en territorio bonaerense, el diputado nacional Sebastián Pareja, y cuenta con el aval del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.La movida no es solo legislativa. Dentro de La Libertad Avanza la interpretan como el primer paso de una estrategia territorial de cara a las elecciones de 2027, donde el espacio aspira a disputar el control político de la provincia. En ese marco, Pareja busca consolidar la estructura partidaria en los distritos y mostrar coordinación entre los concejales libertarios.Pareja ya había anticipado que el espacio buscará recorrer los 135 municipios bonaerenses con el objetivo de fortalecer el armado local y demostrar que el partido tiene capacidad de gestión en el nivel municipal.Desde LLA sostienen que Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de tasas municipales del país y que, según relevamientos propios, más del 80% de esos tributos no tendrían una contraprestación clara para el contribuyente. El foco estará principalmente en la Primera y la Tercera sección electoral, donde se concentra la mayor densidad de votantes del conurbano.Lo cierto es que la discusión por las tasas municipales no es nueva y, hasta ahora, la Casa Rosada no logró avanzar con cambios de fondo en ese terreno. En distintos casos, la Justicia intervino a favor de los municipios frente a intentos del Gobierno nacional de limitar esos tributos.