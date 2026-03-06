Don chatarrín: el Ministerio de Defensa canjeó vehículos y generadores por cuatro motoguadañas

La permuta fue realizada por la Fuerza Aérea Argentina a través de la III Brigada Aérea con asiento en Reconquista, Santa Fe. Bajo la modalidad de Contratación Directa N° 40/19-0103-CDI25, el organismo entregó un lote completo de bienes en rezago —que incluía camiones, utilitarios, embarcaciones y generadores— a cambio de un paquete de herramientas cuyo elemento principal eran apenas cuatro motoguadañas.

Entre los bienes entregados por el Estado figuran un ómnibus Mercedes-Benz OH 1115, un camión volcador Mercedes-Benz 1514, dos utilitarios Renault Trafic, una pickup Chevrolet Cheyenne, un autoelevador Clark, un bote neumático Zodiac con motor Johnson de 55 HP y la embarcación “Antártida-05” con motor Johnson de 115 HP. El lote también incluyó un grupo electrógeno Deutz de 40 kVA y dos generadores GM 567.Según consta en los anexos técnicos del expediente, los generadores consignaban un importante valor de rescate en materiales: 25.500 kilos de hierro de fundición y 500 kilos de cobre en su bobinado. Sin embargo, todo ese conjunto fue entregado “en el estado en que se encuentra”, una figura administrativa utilizada para bienes en desuso que suele reducir su valuación.La contraparte del acuerdo fue el privado Miguel Ángel Barolín, quien entregó a cambio un conjunto de herramientas que incluye cuatro motoguadañas, una hidrolavadora, destornilladores y hasta tres impresoras. La operación quedó bajo la órbita del Ministerio de Defensa, conducido por Carlos Alberto Presti, y generó fuertes cuestionamientos por el aparente perjuicio económico para el Estado.