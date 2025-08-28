Jorge Rial denunció una amenaza con un Falcon frente a su casa: "Es raro"

El conductor Jorge Rial contó en su programa de radio que vivió una situación intimidante cuando, al llegar a su casa, encontró un Ford Falcon verde estacionado en la puerta, con un hombre adentro mirándolo fijo. “Es raro que de golpe llegues a tu casa y veas estacionado un Falcon con un tipo adentro, tomando mate y mirando fijo”, relató el conductor, que recordó el vehículo como uno de los símbolos más oscuros de la última dictadura militar.

Rial agregó que la situación se suma a llamados sospechosos que había recibido en los últimos días. “Algunos que se dicen amigos, pero intentan sacarte información. Lo del Falcon lo estoy contando como anécdota, pero con la historia que tenemos, es muy fuerte”, reflexionó.El conductor cerró advirtiendo sobre la gravedad del hecho y el simbolismo de ese auto en la memoria colectiva: “Llegar a tu casa a la noche y ver un Falcon estacionado y ver un tipo sentadito ahí, ya veníamos de recibir llamados… Es muy intimidatorio con la historia que tenemos los argentinos”.