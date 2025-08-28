01.09.2025 / POLÉMICA

Jorge Rial denunció una amenaza con un Falcon frente a su casa: "Es raro"



El periodista relató que un auto, símbolo de la represión de la dictadura, permaneció estacionado en la puerta de su domicilio. Apuntó al gobierno de Milei y Villarruel por “homenajear a la dictadura”.




El conductor Jorge Rial contó en su programa de radio que vivió una situación intimidante cuando, al llegar a su casa, encontró un Ford Falcon verde estacionado en la puerta, con un hombre adentro mirándolo fijo. “Es raro que de golpe llegues a tu casa y veas estacionado un Falcon con un tipo adentro, tomando mate y mirando fijo”, relató el conductor, que recordó el vehículo como uno de los símbolos más oscuros de la última dictadura militar.

La escena generó alarma en el barrio, al punto que intervino la policía. “Les llamó la atención también a los del barrio”, señaló Rial. El periodista consideró que lo sucedido no es un hecho aislado, sino parte de un clima de persecución alentado desde el oficialismo: “Es el sinónimo de la represión y es uno de los emblemas de Javier Milei y de Victoria Villarruel, que homenajean a la dictadura”.

Rial agregó que la situación se suma a llamados sospechosos que había recibido en los últimos días. “Algunos que se dicen amigos, pero intentan sacarte información. Lo del Falcon lo estoy contando como anécdota, pero con la historia que tenemos, es muy fuerte”, reflexionó.

El conductor cerró advirtiendo sobre la gravedad del hecho y el simbolismo de ese auto en la memoria colectiva: “Llegar a tu casa a la noche y ver un Falcon estacionado y ver un tipo sentadito ahí, ya veníamos de recibir llamados… Es muy intimidatorio con la historia que tenemos los argentinos”.

