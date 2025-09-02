02.09.2025 / X

¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó": el contundente mensaje de Cristina al libertario

Cristina volvió a cruzar a Milei con ironías y advertencias económicas La expresidenta lanzó un mensaje en redes sociales en el que vinculó el escándalo de las coimas con la crisis cambiaria y acusó al Gobierno de quedarse “sin pesos y sin dólares”.




(R)En medio de la corrida cambiaria y a pocos días de las elecciones bonaerenses, Cristina Fernández de Kirchner publicó un texto lapidario contra Javier Milei. “¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal!”, escribió la exmandataria en sus redes sociales.(r)

Cristina cuestionó la fuga de divisas y enumeró los factores que presionan al mercado: “Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen ‘fuga de capitales’), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones”. Además, remarcó que la gestión libertaria está “SIN PESOS Y SIN DÓLARES”.

La expresidenta también ironizó sobre las medidas oficiales: “Hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca”. Y advirtió que con la suba de las tasas “chau al crédito bancario”.

"Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordás?)... (...) Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratosfera, para evitar que los pesos se te vayan al dólar (¡larga vida al carry trade!)… (...) Chau al crédito bancario. ¿Supongo que sabés que el descubierto de cuenta corriente está casi al 100% de costo financiero total, no?  O sea... sin crédito y con caída del consumo", sostuvo.



Cristina no evitó las chicanas personales hacia Milei: “Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada?”. En una posdata, recordó que el 11 de septiembre se cumplen 16 años de la ley que eliminó el delito de calumnias e injurias contra la prensa, y cerró con una dedicatoria a los periodistas: “¡De nada… queridos amigos y amigas!”.

