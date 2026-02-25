La Matanza propone un frente contra milei: Espinoza suma a Toty Flores y ex dirigentes de Cambiemos a su gabinete

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, presentó la renovación de su gabinete municipal con la incorporación de referentes provenientes de otros espacios políticos y aseguró que el distrito dio “un gran paso hacia el futuro”. Durante un acto realizado ante una multitud que colmó el Salón Malvinas y el Patio General Las Heras del Palacio municipal, el jefe comunal sostuvo que el objetivo es construir “un gran Movimiento de Unidad Nacional capaz de crear una nueva mayoría con todos los sectores”.

“Estamos fundando un movimiento de unidad nacional que trasciende al propio peronismo: un espacio amplio, generoso y profundamente comprometido con nuestro pueblo”, afirmó Espinoza durante el acto. El jefe comunal explicó que la iniciativa responde a un reclamo que escucha en cada barrio del distrito: “Hay algo nuevo que estamos construyendo desde nuestra comuna. Tiene que ver con lo que escucho todos los días de nuestras vecinas y vecinos, en cada ciudad, en cada fábrica, en cada escuela: únanse”.En ese sentido, Espinoza sostuvo que la construcción de consensos es central para el futuro político del país. “No importa de dónde venimos, importa a dónde vamos. Y a dónde vamos es justamente a generar una nueva Argentina en la que tengan posibilidad de desarrollarse nuestros jóvenes, donde nuestros abuelos tengan jubilaciones dignas y donde los trabajadores tengan salarios dignos”, afirmó.Finalmente, el intendente reivindicó el peso político del distrito al que definió como la “quinta provincia argentina” y aseguró que desde allí se está gestando una nueva etapa política. “Desde La Matanza estamos fundando un gran Movimiento de Unidad Nacional que tiene que ver con una nueva provincia, una nueva Argentina, que genere un nuevo gran frente electoral con todos los sectores de la sociedad”, concluyó.