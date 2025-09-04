04.09.2025 / COGNRESO

El Senado avanza sobre el rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

La oposición podría alcanzar fácilmente el número necesario —dos tercios de los presentes— para impulsar la norma, por lo que el Gobierno quedaría obligado a promulgarla.



El Senado trata desde las 11 el rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en una sesión en la que la oposición podría alcanzar fácilmente el número necesario —dos tercios de los presentes— para aprobar la insistencia, ya conseguida en la Cámara de Diputados, por lo que el Gobierno quedaría obligado a promulgarla.

El 20 de agosto, en la cámara baja, la oposición logró reunir las voluntades necesarias para insistir con la ley, sancionada en julio y luego vetada por el Presidente: 172 diputados votaron afirmativamente, de un total de 247 presentes (se requerían 165 votos, por lo que obtuvo 7 por encima del mínimo). La sesión fue acordada este miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria donde participaron Victoria Villarruel y los diferentes jefes de bloque.

La vicepresidenta no presidirá la sesión donde se prevé un fuerte golpe para Gobierno, ya que quedará en ejercicio del Poder Ejecutivo por el viaje del mandatario a los Estados Unidos. El debate será conducido por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

También se tratarán otros temas: la oposición buscará dar luz verde al proyecto que modifica la Ley 26.122 para ponerle un límite a los DNU de Milei y futuros presidentes. De conseguir los votos necesarios, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados, que ya intentó avanzar con una iniciativa similar en 2024 aunque no logró los consensos necesarios.

El proyecto que se votará en el Senado establece que los DNU deben tratarse en el Congreso en un plazo de 90 días, o de lo contrario caerán. Actualmente, si los decretos no se tratan, quedan firmes, lo que se conoce como "sanción ficta". Al poner un límite temporal al tratamiento, se refuerza el control de los legisladores sobre esta herramienta, de la que Milei y otros presidentes hicieron abuso.

