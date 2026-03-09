Escándalo: Adorni incluyó a su pareja en la comitiva que viajó a Nueva York pese a no tener cargos en el Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es protagonista de una nueva polémica dentro del Gobierno,junto a la delegación que acompaña al presidente Javier Milei para participar de la denominada “Argentina Week”, pese a que no ocupa cargos en el Estado ni tiene funciones oficiales dentro de la comitiva.La presencia de Angeletti salió a la luz a partir de una fotografía difundida por el sitio Radio Jai,, conocido como el “rebe de Lubavitch”, en Queens. La imagen alimentó las versiones sobre su participación en la gira oficial y despertó distintas versiones, entre ellas, la de que habría utilizado el viaje para acudir a un seminario ontológico, según sostuvo el sitio Nunca Vas a Verlo.En esa línea, distintos medios dieron cuenta que la mujer del jefe de Gabinete habría viajado en el avión presidencial ARG-01 junto al resto de la delegación. Si bien, algunas versiones sostienen que podría haber viajado por cuenta propia, el episodio generó cuestionamientos en el Congreso.El diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo aclare si Angeletti integró formalmente la comitiva, si utilizó el avión oficial y quién afrontó los costos del traslado. Además, solicitó conocer qué rol cumplió durante la visita.Cabe mencionar que esta vez, la delegación que acompaña a Milei en Estados Unidos fue algo más grande que lo normal, incluyendo a los funcionarios de primera línea: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el canciller Pablo Quirno y otros integrantes del gabinete que participan de actividades vinculadas a la promoción de inversiones en la capital financiera estadounidense.La controversia se suma a cuestionamientos previos por los vínculos familiares en torno al jefe de Gabinete, entre ellos, la designación de su hermano como asesor en el Ministerio de Defensa y posteriormente ascendido.