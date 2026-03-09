Mayra Mendoza participó del 8M en Brasil y reclamó la libertad de Cristina Kirchner

La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, participó este domingo de la marcha “8M en las Calles", que se llevó adelante en la localidad de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde frente a miles de manifestantes, volvió a exigir por la libertad de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner."Le tienen miedo a las mujeres sin miedo. Por eso en la Argentina estamos viviendo lo mismo que ha sucedido aquí en Brasil, con Lula. Mientras Cristina está presa, Milei destruyen la Argentina”, sostuvo Mayra, y remarcó que “la proscripción es parte del mismo plan. Frenar a Milei es recuperar la democracia y, necesitamos a Cristina en libertad para recuperar el país de la destrucción”.“Para recuperar a nuestro país les pido solidaridad compañeras y hermanas de lucha. Queremos a Cristina y la queremos libre. ¡Cristina libre! Gracias compañeras hermanas, de corazón", afirmó Mayra.Mayra Mendoza comenzó su agenda en Brasil el pasado jueves, donde participó del encuentro organizado por el gobierno de la ciudad de Niteroi, la Red Mercociudades y la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y busca gestionar financiamiento internacional para llevar adelante las obras del Plan Hídrico Social Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco-Las Piedras, una demanda histórica que va a solucionar la vida de más de 100 mil vecinos y vecinas que habitan la zona oeste de Quilmes.Además, mantuvo una reunión bilateral con el prefecto (intendente) de Niteroi, Rodrigo Neves, y otras autoridades locales; realizó una visita técnica a espacios educativos de la citada ciudad, y se reunió con mujeres que integran el Partido de los Trabajadores (PT) para intercambiar visiones sobre agenda y contexto regional, además de exigir la liberación de Cristina Fernández de Kirchner.En tanto, Mayra, que ocupa el cargo de vicepresidenta de Gobernanza e Integración de Mercociudades, también estuvo presente en la reunión general, donde se dio impulso a la campaña comunicacional de Mercociudades por DDHH, en el marco de los 50 años del Golpe de Estado en Argentina; a la vez promover regionalmente la campaña internacional Cristina Libre; y manifestar el interés de Quilmes en participar activamente en los encuentros y espacios de diálogo directo con organismos multilaterales y bancas de desarrollo internacional en la búsqueda de financiamiento.