10.09.2025 / Economía

La inflación fue de casi 2% en agosto y acumula un alza de 33,6% interanual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al octavo mes del año, que no reflejó una variación con respecto a julio.




Los precios subieron 1,9% en agosto y acumularon un alza de 19,5% en los últimos ocho meses del año.  En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 33,6%. 

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en Tabaco.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo. En cambio, en GBA y Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte y, en Noroeste, en Restaurantes y hoteles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,0%) y
Estacionales (-0,8%). 

El dato llega en un contexto marcado por la volatilidad del dólar y el resultado de las elecciones bonaerenses, lo que suma presión sobre la gestión económica de Javier Milei. Si bien el Gobierno sostiene que las medidas de ajuste monetario buscan contener la inflación, la dinámica de los precios sigue mostrando cierta resistencia.

En ese contexto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la inflación tuvo una sentida desaceleración en comparación al mes anterior y en agosto alcanzó el 1,6%. De esta manera, en lo que va del año acumula una suba del 20%, mientras que el número interanual alcanza el 37,4%.

En julio, en tanto, la inflación a nivel nacional fue del 1,9%, una cifra que llevó a la interanual al 36,6%, mientras que la acumulada del año llegó a 17,3%. El indicador volvió a subir por segundo mes consecutivo, luego de que marcara 1,5 en mayo y 1,6 en junio.


Lo más leído

1

Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei

2

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

3

Nelson Castro cuestionó la salud psíquica de Milei y habló de su relación con Karina: "Es una relación patológica"

4

Repudiable: el Gordo Dan atacó a Luis Juez con un violento tuit sobre su hija con discapacidad

5

En el Senado se cantó "Alta coimera": el cántico contra Karina Milei

Más notas de este tema

Mientras Milei celebra la baja inflación, un informe reveló cuál sería la suba real de servicios básicos desde su asunción

04/09/2025 - ALARMANTE

Mientras Milei celebra la baja inflación, un informe reveló cuál sería la suba real de servicios básicos desde su asunción

Desde INDEC adelantaron cuáles serán los cambios para medir la inflación: a partir de cuándo se implementarán

25/08/2025 - Economía

Desde INDEC adelantaron cuáles serán los cambios para medir la inflación: a partir de cuándo se implementarán

La inflación trepó casi 2% en julio y acumuló un alza de 36,6% interanual

13/08/2025 - Economía

La inflación trepó casi 2% en julio y acumuló un alza de 36,6% interanual

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.