La inflación fue de casi 2% en agosto y acumula un alza de 33,6% interanual

Los precios subieron 1,9% en agosto y acumularon un alza de 19,5% en los últimos ocho meses del año. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 33,6%.La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en Tabaco.La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo. En cambio, en GBA y Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte y, en Noroeste, en Restaurantes y hoteles.Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%).A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,0%) yEstacionales (-0,8%).El dato llega en un contexto marcado por la volatilidad del dólar y el resultado de las elecciones bonaerenses, lo que suma presión sobre la gestión económica de Javier Milei. Si bien el Gobierno sostiene que las medidas de ajuste monetario buscan contener la inflación, la dinámica de los precios sigue mostrando cierta resistencia.En ese contexto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la inflación tuvo una sentida desaceleración en comparación al mes anterior y en agosto alcanzó el 1,6%. De esta manera, en lo que va del año acumula una suba del 20%, mientras que el número interanual alcanza el 37,4%.En julio, en tanto, la inflación a nivel nacional fue del 1,9%, una cifra que llevó a la interanual al 36,6%, mientras que la acumulada del año llegó a 17,3%. El indicador volvió a subir por segundo mes consecutivo, luego de que marcara 1,5 en mayo y 1,6 en junio.