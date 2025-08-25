Milei celebró el dato de inflación de agosto y felicitó a Toto Caputo

Pese a la derrota electoral el pasado domingo, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, celebraron este miércoles los datos de inflación de agosto difundidos por el INDEC.“De nuevo la inflación debajo del 2%. Luis Caputo. Y eso que fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero”, escribió Milei en su cuenta de X.Acto seguido retuiteó una publicación de Caputo en la que el ministro destacó varios puntos:-“Inflación Agosto: 1,9%. El IPC Nacional registró una variación de 1,9% en agosto, ubicándose por debajo del 2% mensual por cuarto mes consecutivo. Por primera vez desde noviembre de 2017 se registraron 4 meses seguidos de inflación por debajo del 2% mensual”.-“La inflación núcleo fue de 2%, mientras que los bienes y servicios estacionales y regulados tuvieron una variación de -0,8% y 2,7%, respectivamente”.-“La variación para la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total fue del 1% mensual”.-“La variación interanual del IPC Nacional fue de 33,6%, la más baja desde julio de 2018, con 16 meses consecutivos de desaceleración”.-“La inflación acumulada en los primeros 8 meses del año fue de 19,5%, la menor para este período desde 2020”.En paralelo al dato de inflación, INDEC dio a conocer que en agosto una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos niños, necesitó $1.160.780 para no ser considerada pobre. Ese monto corresponde al valor de la Canasta Básica Total (CBT), que mide los bienes y servicios esenciales para cubrir las necesidades de un hogar.