10.09.2025 / Política

Milei celebró el dato de inflación de agosto y felicitó a Toto Caputo

El Presidente y también el ministro de Economía destacaron la desaceleración del IPC y sostuvieron que es el más bajo en siete años.




Pese a la derrota electoral el pasado domingo, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, celebraron este miércoles los datos de inflación de agosto difundidos por el INDEC.

“De nuevo la inflación debajo del 2%. Luis Caputo. Y eso que fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero”, escribió Milei en su cuenta de X.

Acto seguido retuiteó una publicación de Caputo en la que el ministro destacó varios puntos:

-“Inflación Agosto: 1,9%. El IPC Nacional registró una variación de 1,9% en agosto, ubicándose por debajo del 2% mensual por cuarto mes consecutivo. Por primera vez desde noviembre de 2017 se registraron 4 meses seguidos de inflación por debajo del 2% mensual”.

-“La inflación núcleo fue de 2%, mientras que los bienes y servicios estacionales y regulados tuvieron una variación de -0,8% y 2,7%, respectivamente”.

-“La variación para la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total fue del 1% mensual”.

-“La variación interanual del IPC Nacional fue de 33,6%, la más baja desde julio de 2018, con 16 meses consecutivos de desaceleración”.

-“La inflación acumulada en los primeros 8 meses del año fue de 19,5%, la menor para este período desde 2020”.

En paralelo al dato de inflación, INDEC dio a conocer que en agosto una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos niños, necesitó $1.160.780 para no ser considerada pobre. Ese monto corresponde al valor de la Canasta Básica Total (CBT), que mide los bienes y servicios esenciales para cubrir las necesidades de un hogar.

Lo más leído

1

Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei

2

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

3

Nelson Castro cuestionó la salud psíquica de Milei y habló de su relación con Karina: "Es una relación patológica"

4

Repudiable: el Gordo Dan atacó a Luis Juez con un violento tuit sobre su hija con discapacidad

5

En el Senado se cantó "Alta coimera": el cántico contra Karina Milei

Más notas de este tema

La inflación fue de casi 2% en agosto y acumula un alza de 33,6% interanual

10/09/2025 - Economía

La inflación fue de casi 2% en agosto y acumula un alza de 33,6% interanual

Mientras Milei celebra la baja inflación, un informe reveló cuál sería la suba real de servicios básicos desde su asunción

04/09/2025 - ALARMANTE

Mientras Milei celebra la baja inflación, un informe reveló cuál sería la suba real de servicios básicos desde su asunción

Desde INDEC adelantaron cuáles serán los cambios para medir la inflación: a partir de cuándo se implementarán

25/08/2025 - Economía

Desde INDEC adelantaron cuáles serán los cambios para medir la inflación: a partir de cuándo se implementarán

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.