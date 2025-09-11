La carta de López Murphy a Milei: "Presidente, está muy mal rodeado. Deje de lado a los corruptos"

A Javier Milei lo conocí en el año 2014. Se acercó, a través de un amigo en común, para que lo ayude a promover un libro (muy bueno, Política Económica Contrarreloj) que escribió junto a Diego Giacomini y Ferreli Mazza.



Construimos una muy buena relación, de amistad. Javier pic.twitter.com/2UfAV59MoD — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) September 11, 2025

El diputado nacional Ricardo López Murphy publicó este jueves una sentida carta abierta dirigida al presidente Javier Milei, en la que lo instó a apartarse de quienes lo rodean en su entorno más cercano. “Presidente, usted está muy mal rodeado. Todavía está a tiempo”, pidió el legislador.En el texto, López Murphy hizo un repaso de la relación personal y política que mantuvo con Milei desde 2014, cuando lo conoció tras ser contactado para difundir un libro de su autoría. “Javier siempre tuvo buenas ideas, disruptivas, inteligentes. Y además es buena persona”, expresó.El economista recordó que la cercanía entre ambos llegó al punto de que Milei lo consideraba “casi un segundo padre”. También evocó viajes, encuentros y proyectos compartidos junto a otros dirigentes como Victoria Villarruel, Ramiro Marra y Diana Mondino, todas figuras que el Gobierno se encargó de repeler durante sus casi dos años de gestión.El distanciamiento, aclaró, comenzó en 2021, luego de que decidió sumarse a Juntos por el Cambio. “Javier (y le digo Javier porque sigo creyendo que en algún lugar sigue estando ese amigo que supo ser), se enojó conmigo por mi decisión de integrarme a JxC”, relató, y cuestionó la forma en que el actual mandatario se expresó hacia sus adversarios políticos, tratándolos de "animales, gusanos y ratas".Aun así, el exministro de Economía subrayó que acompañó al oficialismo en votaciones claves: "Estuve para votar la Ley Bases, mientras no dudabas en tratarme de basura”, recordó, aunque diferenció que no apoyó los fondos reservados para la SIDE ni otros proyectos específicos.Sobre el final, el legislador reforzó su advertencia y apeló a que Milei recupere su perfil inicial., reclamó, y aseguró que, si el mandatario “retoma el camino correcto”, continuará respaldando su gestión desde el Congreso durante el próximo año, luego de competir con el espacio libertario en las elecciones del mes que viene.