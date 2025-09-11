11.09.2025 / DECLARACIÓN

La carta de López Murphy a Milei: "Presidente, está muy mal rodeado. Deje de lado a los corruptos"

El exministro de Economía recordó que Milei lo consideraba "casi un segundo padre" y le advirtió que se rodea de “corruptos, obsecuentes y torpes” en medio de la campaña rumbo a octubre.




El diputado nacional Ricardo López Murphy publicó este jueves una sentida carta abierta dirigida al presidente Javier Milei, en la que lo instó a apartarse de quienes lo rodean en su entorno más cercano. “Presidente, usted está muy mal rodeado. Todavía está a tiempo”, pidió el legislador.

En el texto, López Murphy hizo un repaso de la relación personal y política que mantuvo con Milei desde 2014, cuando lo conoció tras ser contactado para difundir un libro de su autoría. “Javier siempre tuvo buenas ideas, disruptivas, inteligentes. Y además es buena persona”, expresó.

El economista recordó que la cercanía entre ambos llegó al punto de que Milei lo consideraba “casi un segundo padre”. También evocó viajes, encuentros y proyectos compartidos junto a otros dirigentes como Victoria Villarruel, Ramiro Marra y Diana Mondino, todas figuras que el Gobierno se encargó de repeler durante sus casi dos años de gestión. 



El distanciamiento, aclaró, comenzó en 2021, luego de que decidió sumarse a Juntos por el Cambio. “Javier (y le digo Javier porque sigo creyendo que en algún lugar sigue estando ese amigo que supo ser), se enojó conmigo por mi decisión de integrarme a JxC”, relató, y cuestionó la forma en que el actual mandatario se expresó hacia sus adversarios políticos, tratándolos de "animales, gusanos y ratas".

Aun así, el exministro de Economía subrayó que acompañó al oficialismo en votaciones claves: "Estuve para votar la Ley Bases, mientras no dudabas en tratarme de basura”, recordó, aunque diferenció que no apoyó los fondos reservados para la SIDE ni otros proyectos específicos.

Sobre el final, el legislador reforzó su advertencia y apeló a que Milei recupere su perfil inicial. “Deje de lado a los corruptos, a los obsecuentes y a los torpes. Líbrese de la casta que lo rodea”, reclamó, y aseguró que, si el mandatario “retoma el camino correcto”, continuará respaldando su gestión desde el Congreso durante el próximo año, luego de competir con el espacio libertario en las elecciones del mes que viene. 

Lo más leído

1

Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei

2

Nelson Castro cuestionó la salud psíquica de Milei y habló de su relación con Karina: "Es una relación patológica"

3

Repudiable: el Gordo Dan atacó a Luis Juez con un violento tuit sobre su hija con discapacidad

4

Lali encendió Vélez con un show explosivo y un guiño contra Karina Milei

5

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: cómo quedaron las bancas en Diputados y en el Senado tras la victoria del peronismo

Más notas de este tema

Patricia Bullrich pierde cinco puntos en las encuestas: ¿Busca un acuerdo con Macri?

11/09/2025 - CRISIS LIBERTARIA

Patricia Bullrich pierde cinco puntos en las encuestas: ¿Busca un acuerdo con Macri?

El Supremo Tribunal de Brasil alcanzó mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe: los detalles

11/09/2025 - POLÉMICA

El Supremo Tribunal de Brasil alcanzó mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe: los detalles

El Gobierno inauguró la mesa de diálogo con gobernadores: quienes participaron en el primer encuentro

11/09/2025 - Política

El Gobierno inauguró la mesa de diálogo con gobernadores: quienes participaron en el primer encuentro

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.