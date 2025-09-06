El empresario cordobés que deseó desnutrición infantil al Conurbano intentó explicar su insólito posteo pero se embarró más

Cagan en un balde y votan a los que les roban en la cara. Son burros , son brutos , son pobres por como votan , pero están acostumbrados a que el patrón político les regale una chapa y con eso les alcanza.

El conurbano bonaerense es una cloaca en todo sentido, hoy gana la casta  Lucas José Salim (@Lucasjosesalim) September 7, 2025

El empresario cordobés Lucas Salim fue contactado este martes por Ernesto Tenembaum en su programa de Radio Con Vos para que brinde alguna explicación sobre el escandaloso posteo que compartió el lunes, en el que deseó más “inflación, desabastecimiento y desnutrición infantil” al electorado del Conurbano bonaerense, y donde calificó a los votantes de “burros, brutos y pobres”. Lejos de disculparse, insistió en que sus opiniones deben contextualizarse bajo el "juego" de la red social en la que se expresó, y se escudó bajo el pretexto de no ser "político ni parte del Gobierno".“Hay que ponerlo en el contexto. Primero de la red en la que está, y segundo, estamos hablando que se ha expresado mal la línea”, aseguró Salim, mientras defendía la gestión económica iniciada en diciembre de 2023. “Quienes creemos en el largo plazo, estamos dispuestos a seguir luchando para tratar de revertir lo que escribí en el posteo”, añadió.Asimismo, en lugar de mostrar pudor o arrepentimiento, comparó la situación actual con una "resaca después de una fiesta" que, eventualmente, "hay que pagar", intentando justificar los efectos del ajuste económico. “Entiendo la crisis del bolsillo de la gente, pero esto es cuando saliste de fiesta de noche y al otro día estás con resaca. Bueno, este es el momento de pagarla”, afirmó.Durante la entrevista, los periodistas lo cuestionaron más de una vez por no haber borrado el posteo, e indagaron en si ratificaba sus comentarios sobre desnutrición infantil y su desprecio hacia el electorado, pero el empresario evadió la cuestión. “Si hay alguien que ha hecho mucho para tratar que la gente tenga trabajo digno soy yo. No lo borré porque ya se había viralizado y porque había que ponerle contenido”, explicó.“No es lo mismo decir les gusta cagar en un tacho que decir ‘se agarró un país que necesita más que un año y medio’”, combatió el columnista Gustabo Grabia. La respuesta de Salim fue: "No soy político ni parte de este Gobierno”. En esa línea, intentó reforzar que el contenido de su comentario tiene base en su visión sobre la economía, pero terminó confrontando a los entrevistadores: “Después vemos si ponen el pedacito que a ustedes les sirve”, desafió.