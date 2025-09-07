16.09.2025 / Política

La Cámara Nacional Electoral publicó el padrón electoral: dónde voto para las elecciones nacionales

A partir de hoy, todos los ciudadanos pueden verificar su lugar de votación, el número de mesa y el de orden. Es fundamental que cada elector verifique sus datos, ya que pueden existir modificaciones respecto a comicios anteriores.




La Cámara Nacional Electoral habilitó este martes la consulta del padrón definitivo de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

La consulta oficial se realiza a través del sitio web www.padron.gob.ar. Allí, los electores deben ingresar su número de DNI y género para obtener la información precisa sobre el establecimiento, la dirección, la mesa y el número de orden que les corresponde.

Otra de las opciones para consultar el padrón electoral es por medio del chatbot en WhatsApp “Vot-A”, lanzado por la CNE para resolver las dudas en torno al proceso electoral, que brinda información veraz y dinámica a los electores para prevenir la desinformación y aportar al voto informado.

“Vot-A” responderá respecto al lugar de votación, información electoral, Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación de la no emisión del voto, entre otras cosas.

Para acceder al chatbot sólo se necesita agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos o entrar en el link http://wa.me/541124554444 e iniciar la conversación con la palabra "hola".


