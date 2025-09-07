Espinoza calificó de "arrollador" el triunfo de Fuerza Patria y afirmó que "el pueblo de La Matanza le dijo 'Basta' a Milei"

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, celebró la contundente victoria de Fuerza Patria en el distrito junto a Verónica Magario., afirmó el jefe comunal.“El pueblo de la provincia de Buenos Aires, el pueblo de la Tercera sección electoral, y muy especialmente el pueblo de La Matanza, le dijo ‘Basta Milei, tenés que cambiar el rumbo porque la mayoría del pueblo hoy te dio la espalda’”. expresó Espinoza.“Basta Milei de ajuste, de la salud, de ajustar la educación, de que no haya obra pública, de pegarle a los jubilados, de agarrártela con crueldad y sensibilidad como nunca lo hizo un presidente con nuestras personas discapacitadas, basta Milei”, reafirmó.En ese sentido, resaltó que "La Matanza demostró en una elección que le dio el triunfo más amplio al Peronismo en toda la provincia de Buenos Aires, en la que ganamos con gran ventaja".. Hoy lo volvimos a demostrar ganando por casi 27/28 puntos de diferencia”, enfatizó y sumó: “Decían que tenían una elección que era un empate técnico, pero evidentemente no nos midieron bien"”Este triunfo aplastante, increíble, arrollador de La Matanza, va a cambiar la historia de la Argentina, de la provincia. La Matanza va a seguir siendo la vanguardia, para volver a reconstruir una Argentina con futuro para todas y todos”, afirmó.Y subrayó: ”cuando empezó a generar los megatarifazos, cuando empezó a generar la apertura indiscriminada de importaciones que hicieron cerrar muchas de nuestras fábricas y que están generando que muchas familias nuestras tengan miedo de perder el trabajo”.”Hay que terminar con los vivos. La conducción la pone el pueblo con su voto, y hoy se impuso claramente una nueva idea para refundar el Peronismo de la Provincia y de toda la Argentina”, concluyó.Por su parte, la vicegobernadora expresó: ”Esta elección era la que iba a marcar el destino de nuestro país. Por eso, creo quey de una buena vez ponerle un freno a Milei".