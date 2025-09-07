Espinoza calificó de "arrollador" el triunfo de Fuerza Patria y afirmó que "el pueblo de La Matanza le dijo 'Basta' a Milei"

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, celebró la contundente victoria de Fuerza Patria en el distrito junto a Verónica Magario. ”Este triunfo aplastante, arrollador, va a cambiar la historia de la Argentina, de la provincia"
, afirmó el jefe comunal.
“El pueblo de la provincia de Buenos Aires, el pueblo de la Tercera sección electoral, y muy especialmente el pueblo de La Matanza, le dijo ‘Basta Milei, tenés que cambiar el rumbo porque la mayoría del pueblo hoy te dio la espalda’”. expresó Espinoza.
“Basta Milei de ajuste, de la salud, de ajustar la educación, de que no haya obra pública, de pegarle a los jubilados, de agarrártela con crueldad y sensibilidad como nunca lo hizo un presidente con nuestras personas discapacitadas, basta Milei”, reafirmó.
En ese sentido, resaltó que "La Matanza demostró en una elección que le dio el triunfo más amplio al Peronismo en toda la provincia de Buenos Aires, en la que ganamos con gran ventaja".
”La Matanza y el Peronismo de La Matanza no se compra ni se vende
. Hoy lo volvimos a demostrar ganando por casi 27/28 puntos de diferencia”, enfatizó y sumó: “Decían que tenían una elección que era un empate técnico, pero evidentemente no nos midieron bien"
”Este triunfo aplastante, increíble, arrollador de La Matanza, va a cambiar la historia de la Argentina, de la provincia. La Matanza va a seguir siendo la vanguardia, para volver a reconstruir una Argentina con futuro para todas y todos”, afirmó.
Y subrayó: ”La Matanza fue el primer lugar de toda la Argentina que se le plantó a Milei, a los tres meses de gobierno
cuando empezó a generar los megatarifazos, cuando empezó a generar la apertura indiscriminada de importaciones que hicieron cerrar muchas de nuestras fábricas y que están generando que muchas familias nuestras tengan miedo de perder el trabajo”.
”Hay que terminar con los vivos. La conducción la pone el pueblo con su voto, y hoy se impuso claramente una nueva idea para refundar el Peronismo de la Provincia y de toda la Argentina”, concluyó.
Por su parte, la vicegobernadora expresó: ”Esta elección era la que iba a marcar el destino de nuestro país. Por eso, creo que este triunfo lo que va a hacer es animar a todo el pueblo argentino, para ganar el 26 de octubre
y de una buena vez ponerle un freno a Milei".