Kicillof se reunió con Ian Moche y marcó distancia de Milei: "Asumimos el compromiso de trabajar por la plena inclusión"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió este martes al activista por los derechos de las personas con autismo, Ian Moche, con quien el presidente Javier Milei tuvo un cruce en redes sociales.“En este tiempo en el que el Presidente descarga toda su crueldad sobre los más vulnerables, en la Provincia asumimos el compromiso de trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad”, sostuvo el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque en X.En esa línea, el funcionario bonaerense aseguró que, junto al joven influencer y su familia, dialogaron sobre “proyectos para defender los derechos de las personas del espectro autista y de todas las personas con discapacidad”.“Una comunidad más empática e inclusiva se construye con ejemplos como el de Ian”, consideró Larroque.El encuentro del gobernador con Moche se dio en medio del escándalo por coimas de laboratorios a integrantes del gobierno nacional para obtener contratos con el Estado en materia de medicamentos para personas con discapacidad.Además, el joven defensor de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) había protagonizado un cruce en redes con Milei, quien había acusado al activista y su familia de “operar” en su contra. En este marco, inició una batalla judicial para que el Presidente se retracte por sus ofensivos dichos.