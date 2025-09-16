16.09.2025 / POLÉMICA

Un hombre de confianza de Zdero, gobernador aliado de Milei, camino a juicio por concusión y nepotismo

De confirmarse las acusaciones, el funcionario Raúl Canteros podría enfrentar penas de uno a seis años de prisión, en un expediente que no solo complica su futuro político, sino que también golpea de lleno al gobernador Zdero.




La justicia chaqueña avanza sobre Raúl Canteros, vocal del Directorio del InSSSeP y funcionario del riñón del gobernador Leandro Zdero. La fiscal Ingrid Wenner pidió la elevación a juicio de la causa en la que está acusado de concusión doblemente agravada, a partir de la denuncia presentada por su propio sobrino.

Según el expediente, Canteros habría exigido a Rodrigo Vallejos transferencias por $600.000 como condición para sostener su cargo en el organismo. El acuerdo, de acuerdo al relato judicial, implicaba que el sobrino entregara parte de su sueldo a modo de “aporte político” para financiar al radicalismo chaqueño. Cuando Vallejos se negó a seguir pagando, fue dado de baja y reemplazado por el hijo de Canteros, Edgar, en un hecho que desnuda prácticas de nepotismo.

En los mensajes incorporados a la causa, el funcionario le habría explicado que el dinero era para “repartir entre los que quedaron sin contrato” y “hacer política”. La defensa de Canteros sostiene que se trataba de colaboraciones voluntarias con “fines sociales”, como asistir a un merendero, pero testigos incluidos en la investigación desmintieron esa versión.

El gremio del InSSSeP exigió la intervención del Directorio y pidió que el organismo se constituya como querellante, remarcando que no se pueden “silenciar ni encubrir situaciones delictuales”. En paralelo, el caso trae reminiscencias de las denuncias contra funcionarios de La Libertad Avanza en PAMI y Anses del Chaco, también acusados de condicionar empleos al pago de aportes partidarios.


Lo más leído

1

La polémica en torno al Milei "de cartón" con el que se habría montado la foto de sus últimas reuniones de Gabinete

2

La funcionaria del FMI que calificó de "impagable" la deuda del Gobierno de Milei deja su cargo

3

LLA refuerza la presencia de Karina Milei tras la derrota en PBA

4

"¿Esa cárcel es una joda?": Feinmann creyó que Katy Perry visitó la casa de Cristina Kirchner en Constitución

5

Para cumplirle al FMI, Caputo aplicaría un ajuste del 14% en caso de que avancen las leyes que aumentan el gasto

Más notas de este tema

Acto en el ex Pozo de Banfield: Federico Otermín encabezó el acto por los 49º aniversario de La Noche de los Lápices

16/09/2025 - LOMAS DE ZAMORA

Acto en el ex Pozo de Banfield: Federico Otermín encabezó el acto por los 49º aniversario de La Noche de los Lápices

Kicillof se reunió con Ian Moche y marcó distancia de Milei: "Asumimos el compromiso de trabajar por la plena inclusión"

16/09/2025 - Política

Kicillof se reunió con Ian Moche y marcó distancia de Milei: "Asumimos el compromiso de trabajar por la plena inclusión"

Rosca mata derechos: Milei se aferra a Sáenz, Rovira y Weretilneck para blindar el veto universitario

16/09/2025 - POLÉMICA

Rosca mata derechos: Milei se aferra a Sáenz, Rovira y Weretilneck para blindar el veto universitario

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.