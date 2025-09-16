Un hombre de confianza de Zdero, gobernador aliado de Milei, camino a juicio por concusión y nepotismo

La justicia chaqueña avanza sobre Raúl Canteros, vocal del Directorio del InSSSeP y funcionario del riñón del gobernador Leandro Zdero. La fiscal Ingrid Wenner pidió la elevación a juicio de la causa en la que está acusado de concusión doblemente agravada, a partir de la denuncia presentada por su propio sobrino.

Según el expediente, Canteros habría exigido a Rodrigo Vallejos transferencias por $600.000 como condición para sostener su cargo en el organismo. El acuerdo, de acuerdo al relato judicial, implicaba que el sobrino entregara parte de su sueldo a modo de “aporte político” para financiar al radicalismo chaqueño. Cuando Vallejos se negó a seguir pagando, fue dado de baja y reemplazado por el hijo de Canteros, Edgar, en un hecho que desnuda prácticas de nepotismo.En los mensajes incorporados a la causa, el funcionario le habría explicado que el dinero era para “repartir entre los que quedaron sin contrato” y “hacer política”. La defensa de Canteros sostiene que se trataba de colaboraciones voluntarias con “fines sociales”, como asistir a un merendero, pero testigos incluidos en la investigación desmintieron esa versión.