Un hombre de confianza de Zdero, gobernador aliado de Milei, camino a juicio por concusión y nepotismo

La justicia chaqueña avanza sobre Raúl Canteros, vocal del Directorio del InSSSeP y funcionario del riñón del gobernador Leandro Zdero. La fiscal Ingrid Wenner pidió la elevación a juicio de la causa en la que está acusado de concusión doblemente agravada, a partir de la denuncia presentada por su propio sobrino.
Según el expediente, Canteros habría exigido a Rodrigo Vallejos transferencias por $600.000 como condición para sostener su cargo en el organismo. El acuerdo, de acuerdo al relato judicial, implicaba que el sobrino entregara parte de su sueldo a modo de “aporte político” para financiar al radicalismo chaqueño. Cuando Vallejos se negó a seguir pagando, fue dado de baja y reemplazado por el hijo de Canteros, Edgar, en un hecho que desnuda prácticas de nepotismo.
En los mensajes incorporados a la causa, el funcionario le habría explicado que el dinero era para “repartir entre los que quedaron sin contrato” y “hacer política”. La defensa de Canteros sostiene que se trataba de colaboraciones voluntarias con “fines sociales”, como asistir a un merendero, pero testigos incluidos en la investigación desmintieron esa versión.
El gremio del InSSSeP exigió la intervención del Directorio y pidió que el organismo se constituya como querellante, remarcando que no se pueden “silenciar ni encubrir situaciones delictuales”. En paralelo, el caso trae reminiscencias de las denuncias contra funcionarios de La Libertad Avanza en PAMI y Anses del Chaco, también acusados de condicionar empleos al pago de aportes partidarios.