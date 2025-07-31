19.09.2025 / BCRA BAJO PRESIÓN

Récord histórico: el dólar oficial supera los $1.500 en el Banco Nación

El dólar oficial subió este viernes a $1.500, marcando un récord histórico, mientras el mayorista se acerca al techo de la banda de flotación y el BCRA vende reservas para contener la escalada de la divisa.




El dólar oficial batió un récord este viernes 19 de septiembre al trepar hacia los $1.500 en el Banco Nación, su valor nominal más alto registrado hasta el momento, en un contexto signado por la continuidad de la escalada y las maniobras del Banco Central para contener la divisa.

La suba fue de $20 respecto al cierre previo (+1,3%), mientras que el dólar mayorista se ubicó en $1.474,25, cerca del techo de la banda de flotación que hoy se ubica en $1.475,32. El dólar cripto también sigue la tendencia alcista, con la venta en plataformas como Ripio a $1.536, mientras en bancos privados y fintechs supera los $1.525.

En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la estrategia oficial: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que tanto los dólares del BCRA, como los que hemos comprado, sirvan para defender ese techo. Hay suficientes dólares para todos y no va a haber ningún cambio”. La semana pasada, el BCRA desembolsó u$s53 millones el miércoles y u$s379 millones el jueves para intentar frenar la suba.

Pese a las intervenciones del Gobierno, el tipo de cambio mantiene su tendencia ascendente y el promedio minorista informado por el Banco Central llegó a $1.509,37 para la venta y $1.448,05 para la compra, lo que refleja la presión constante sobre el organismo. 

