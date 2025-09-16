Es oficial: Milei se reunirá con Trump en medio de las negociaciones para obtener un préstamo del Tesoro estadounidense

El presidente Javier Milei encabezará el martes en Nueva York su primera reunión bilateral oficial con Donald Trump, luego de que ambas administraciones iniciaran gestiones para un acuerdo financiero. “Estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados”, admitió el mandatario al confirmar que su gobierno busca un préstamo del Tesoro estadounidense para cubrir compromisos de deuda en 2026.Según informó la Cancillería argentina, el encuentro con Trump se concretará “en el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos”. El vocero Manuel Adorni también ratificó la cita y remarcó que se dará en la mañana del martes, durante la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas.El viaje a Estados Unidos estará marcado por la delicada situación económica que atraviesa el país. En las últimas tres jornadas, el Banco Central vendió más de u$s1.100 millones para defender el techo de la banda cambiaria, mientras el dólar oficial y los paralelos superaron los $1.500 y el riesgo país escaló por encima de los 1.400 puntos.En paralelo, Milei reconoció que negocia con el Tesoro de Washington una línea de financiamiento que le permita cubrir pagos por u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio de 2026. “Teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene”, explicó el Presidente en declaraciones a La Voz del Interior.La comitiva oficial incluirá a figuras clave del Gabinete, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y el canciller Gerardo Werthein. Además de la reunión con Trump, Milei expondrá ante la Asamblea de la ONU y recibirá un premio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, en medio de las gestiones para asegurar respaldo financiero antes de las elecciones del 26 de octubre.