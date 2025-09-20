Desde su balcón, Cristina Kirchner saludó a la militancia que se movilizó a 100 días de su detención

A 100 días de su condena en la causa Vialidad, la expresidenta salió al balcón de su casa en Constitución para saludar a miles de militantes que reclamaron su liberación y repudiaron el fallo de la Corte Suprema.
#Marcha | La expresidenta Cristina Kirchner salió a saludar a la multitud que se movilizó frente a su residencia en Constitución, a tres meses de salir el fallo que la condenó a seis años de prisión domiciliaria. pic.twitter.com/5XpDZ1OFnz— Política Argentina (@Pol_Arg) September 20, 2025
