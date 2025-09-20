20.09.2025 / 100 DÍAS DE INJUSTICIA

Desde su balcón, Cristina Kirchner saludó a la militancia que se movilizó a 100 días de su detención

A 100 días de su condena en la causa Vialidad, la expresidenta salió al balcón de su casa en Constitución para saludar a miles de militantes que reclamaron su liberación y repudiaron el fallo de la Corte Suprema.




Miles de manifestantes se congregaron este sábado frente a la residencia de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Constitución para exigir su liberación a 100 días de la condena en la causa Vialidad. La expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en San José 1111, salió en varias oportunidades al balcón para saludar a la multitud que reclamó su libertad al grito de “100 días de injusticia”.

La convocatoria comenzó pasadas las 15 con la consigna “Cristina Libre”, en repudio a la sentencia de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua que recibió el 10 de junio, tras la confirmación de la Corte Suprema. Desde la calle, los militantes entonaron cánticos y el himno nacional, mientras la exmandataria respondía a los saludos e incluso acompañaba los cantos desde su balcón.



La movilización incluyó columnas que avanzaron por las calles San José y Humberto Primo, convertidas en epicentro de actos de apoyo desde la detención de la líder del PJ. En las últimas semanas, el lugar ya había sido escenario de otras manifestaciones, como la marcha federal que repudió los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario.

En paralelo, el PJ nacional confirmó que el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, se realizará una caravana desde 12 puntos del Gran Buenos Aires en honor a la cantidad de años que gobernaron Néstor y Cristina.

