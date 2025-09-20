20.09.2025 / CONVOCATORIA

A 100 días de la condena, el peronismo marcha en respaldo de Cristina Kirchner

La militancia convocó para este sábado a partir de las 15 a una movilización frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Constitución, a tres meses del fallo que la inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos y que la mantiene cumpliendo prisión domiciliaria por seis años.




Bajo la consigna “Cristina Libre”, agrupaciones políticas, sindicales y estudiantiles se preparan para concentrar en la puerta de la casa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner desde las 15, donde cada semana cientos de simpatizantes se reúnen para respaldarla. La campaña “Argentina con Cristina", encabezada por el peronismo, fue el motor de la convocatoria que se replicó con fuerza en las últimas horas.

El PJ nacional definió este viernes la logística de la jornada, que incluirá una “caravana en formato de peregrinación, desde 12 distintos puntos del Gran Buenos Aires: uno por cada año de los gobiernos de Néstor y Cristina”, según indicaron desde el kirchnerismo. “El compromiso de los presentes se centró en continuar con la campaña nacional Argentina con Cristina, profundizando acciones relacionadas a la condena ilegítima y proscriptiva contra la presidenta del PJ”, señalaron en un comunicado.

En las últimas semanas, la esquina de San José 1111 se convirtió en escenario de múltiples expresiones de apoyo. El caso más reciente ocurrió el miércoles, cuando manifestantes de la Marcha Federal caminaron desde el Congreso para saludar a la exmandataria tras el rechazo de Diputados a los vetos presidenciales. Durante la jornada, Cristina salió al balcón para cantar el himno y la marcha peronista junto a la multitud, al igual que el día anterior, en la marcha que homenajeó a los estudiantes desaparecidos en la Noche de los Lápices. 

La dirigente peronista cumple prisión domiciliaria desde que la Corte Suprema confirmó el pasado 10 de junio la sentencia en la “Causa Vialidad”, que la condenó por administración fraudulenta. El Tribunal Oral Federal 2 dispuso su arresto bajo supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, aunque Fernández de Kirchner mantiene una activa presencia política con mensajes y encuentros autorizados por la Justicia.

