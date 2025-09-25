25.09.2025 / ACUERDOS

El mayor de los Kovalivker financió el acto de Milei en el Movistar Arena para presentar su nuevo libro

El empresario Eduardo Kovalivker aportó los fondos para el evento donde Javier Milei presentará "La construcción del milagro" el 6 de octubre. La organización del acto en el Movistar Arena, con un alquiler que supera los u$s100.000, fue revelada por el conductor Pablo Duggan en C5N.




El principal accionista de la droguería Suizo Argentina Eduardo Kovalivker asumió el financiamiento del acto de presentación del nuevo libro del presidente Javier Milei, “La construcción del milagro”, que se realizará en el Movistar Arena. La noticia fue confirmada por el conductor Pablo Duggan en C5N, y el alquiler del estadio superaría los u$s100.000.

La presentación del libro estará acompañada de una feria editorial de corte libertario y un acto político multitudinario que, por la capacidad del lugar, podría alcanzar las 14.000 personas. Desde redes sociales, Milei ya convocó a su audiencia: “Reserva tus entradas. La libertad avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, compartió. 

El apoyo económico se habría acordado antes de que se conocieran los audios de Diego Spagnuolo, que revelaron un entramado de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vinculando a Suizo Argentina, Karina Milei y la familia Menem. La relación de Kovalivker con el oficialismo ya contaba con antecedentes en el ámbito editorial.

El empresario publicó al menos cinco libros en Hojas del Sur, editorial de Andrés Mego, quien además organizó “La Derecha Fest” en Buenos Aires. La misma, reúne a escritores vinculados al oficialismo, entre ellos Nicolás Márquez, Agustín Laje, Diego Recalde y Marcelo Duclós, la red de apoyo intelectual y político alrededor de Milei.

Los Kovalivker fueron allanados en investigaciones judiciales por maniobras financieras y societarias, y su situación procesal sigue abierta. Pese a esto, la decisión de financiar el acto presidencial refuerza su protagonismo dentro de la escena política y empresarial que rodea al Gobierno.

El financiamiento de Kovalivker evidencia el soporte privado detrás de la figura presidencial, incluso en un contexto donde su familia y aliados enfrentan cuestionamientos judiciales y mediáticos. La presentación del libro servirá como un escenario de visibilidad y consolidación de la imagen de Milei frente a su base y a sectores cercanos del empresariado.

Lo más leído

1

Presentaron un proyecto de ley que busca desconocer cualquier deuda si no es aprobada por el Congreso

2

Insólito: Milei se pregúnto cómo Karina se va a quedar el 3 por ciento cuando puede quedarse con el 100%

3

Cristina fulminó a Milei por la escalada del dólar: Acá la única banda es la del carry trade

4

En medio de la tensión cambiaria, el Gobierno confirmó un posible préstamo del Tesoro de Estados Unidos

5

Caso $LIBRA: el juez Martínez De Giorgi se negó a investigar la causa

Más notas de este tema

Villarruel tiró la pelota a Milei ante un reclamo por despidos: Las explicaciones debe darlas el Ejecutivo

25/09/2025 - DISTANCIA

Villarruel tiró la pelota a Milei ante un reclamo por despidos: Las explicaciones debe darlas el Ejecutivo

Espert hizo autocrítica al destacar la soberbia del Gobierno, pero luego culpó a la oposición por la tensión cambiaria

24/09/2025 - CONTRADICCIÓN

Espert hizo autocrítica al destacar la soberbia del Gobierno, pero luego culpó a la oposición por la tensión cambiaria

Previo a su viaje, Milei recibe a la mesa política libertaria y se prepara para una reunión de Gabinete

22/09/2025 - EN VÍSPERAS DE LA REUNIÓN CON TRUMP

Previo a su viaje, Milei recibe a la mesa política libertaria y se prepara para una reunión de Gabinete

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.