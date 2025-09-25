El mayor de los Kovalivker financió el acto de Milei en el Movistar Arena para presentar su nuevo libro

El principal accionista de la droguería Suizo Argentina Eduardo Kovalivker asumió el financiamiento del acto de presentación del nuevo libro del presidente Javier Milei, “La construcción del milagro”, que se realizará en el Movistar Arena. La noticia fue confirmada por el conductor Pablo Duggan en C5N, y el alquiler del estadio superaría los u$s100.000.La presentación del libro estará acompañada de una feria editorial de corte libertario y un acto político multitudinario que, por la capacidad del lugar, podría alcanzar las 14.000 personas. Desde redes sociales, Milei ya convocó a su audiencia: “Reserva tus entradas. La libertad avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, compartió.El apoyo económico se habría acordado antes de que se conocieran los audios de Diego Spagnuolo, que revelaron un entramado de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vinculando a Suizo Argentina, Karina Milei y la familia Menem. La relación de Kovalivker con el oficialismo ya contaba con antecedentes en el ámbito editorial.El empresario publicó al menos cinco libros en Hojas del Sur, editorial de Andrés Mego, quien además organizó “La Derecha Fest” en Buenos Aires. La misma, reúne a escritores vinculados al oficialismo, entre ellos Nicolás Márquez, Agustín Laje, Diego Recalde y Marcelo Duclós, la red de apoyo intelectual y político alrededor de Milei.Los Kovalivker fueron allanados en investigaciones judiciales por maniobras financieras y societarias, y su situación procesal sigue abierta. Pese a esto, la decisión de financiar el acto presidencial refuerza su protagonismo dentro de la escena política y empresarial que rodea al Gobierno.El financiamiento de Kovalivker evidencia el soporte privado detrás de la figura presidencial, incluso en un contexto donde su familia y aliados enfrentan cuestionamientos judiciales y mediáticos. La presentación del libro servirá como un escenario de visibilidad y consolidación de la imagen de Milei frente a su base y a sectores cercanos del empresariado.