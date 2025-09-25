Hola, perdido: el guiño entre Francos y Macri que intensificó los rumores de acercamiento

Con motivo del 95º aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita, participamos de la celebración junto al embajador Hatem Ghormulla Alghamidi (@KSAembassybue). Durante el encuentro dialogamos sobre la relación bilateral, intercambiamos ideas sobre temas de interés pic.twitter.com/1aIqXlHR9v — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) September 25, 2025

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, compartió unas fotos junto a Mauricio Macri en el Hotel Four Seasons, durante la celebración del 95º aniversario de la unificación del reino de Arabia Saudita. Allí, ambos dirigentes mantuvieron un breve diálogo y posaron para la foto oficial, en un gesto que avivó las versiones sobre un posible entendimiento entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO. “Mantuve un cordial intercambio con Mauricio Macri, en el marco de la buena relación que nos une”, publicó Francos en su cuenta de X.La reunión no fue planificada, pero se produjo en un momento en el que la Casa Rosada busca ampliar su base apoyo político para encarar el último tramo de la campaña. Semanas atrás, el propio Francos había planteado en una entrevista radial que “tenemos que seguir conversando con Macri y con el PRO, para reforzar los apoyos y convencer a su electorado. Es clave que ese espacio acompañe nuestra propuesta en esta etapa”.El encuentro se da mientras en el oficialismo persisten las diferencias sobre el rol que debería jugar el líder del PRO. Patricia Bullrich y el propio Francos representan el ala dialoguista que impulsa puentes con sectores opositores, mientras que otros dirigentes libertarios cuestionan el peso político de Macri por la “imagen negativa del 75%” que le atribuyen. “No creo que Mauricio tenga mucho para aportar”, deslizó un interlocutor cercano al despacho presidencial a la agencia Noticias Argentinas.En paralelo, Macri viene de reunir a su equipo de candidatos para repensar la estrategia de campaña tras la derrota en la provincia de Buenos Aires. En ese encuentro, según testigos, hubo consenso en que “después de octubre comienza otra etapa para el PRO”, con la necesidad de renovar el partido y reposicionarse frente al avance libertario.Pese al intercambio cordial, en el entorno de Macri aseguran que no hay una agenda de reuniones con Milei ni con Francos. El propio expresidente admitió que lleva un año sin dialogar con el mandatario, aunque reiteró que está “a disposición para ayudar”.