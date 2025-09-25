De vuelta a la campaña: Milei retoma su agenda en el país con una mesa electoral

El presidente Javier Milei convocó para este viernes a la tarde una mesa de campaña en Casa Rosada, luego de su regreso de Estados Unidos, donde mantuvo conversaciones con Donald Trump por una posible ayuda financiera. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo encabezarían el encuentro junto a sus equipos cerca de las 15, en un intento por ordenar la agenda electoral y recuperar terreno frente a la oposición.Al momento, las encuestas ubican a La Libertad Avanza y a Fuerza Patria cerca de los treinta puntos, con una diferencia menor a tres entre ambos espacios. Desde Nación, deslizaron que el objetivo es reforzar la presencia del mandatario en las provincias clave para disputar voto a voto. Por eso, Milei iniciará el lunes su gira en Ushuaia, en una primera etapa que incluye Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires.La maniobra cerraría con un acto en Córdoba para finalizar la campaña, donde ya se presentó la semana pasada y donde, su mayor disputa, prevé ser con el frente federal de gobernadores Provincias Unidas.Mientras tanto, según pudo saber TN, el equipo electoral se reunió también con la legisladora Pilar Ramírez y con el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, para coordinar la logística de los actos. La estrategia apuntaría a polarizar con el kirchnerismo y sostener el eje económico como principal medida.Según el calendario de la Cámara Nacional Electoral, la campaña concluirá el 24 de octubre a las 8 de la mañana. Con apenas un mes por delante, el oficialismo acelera el armado de actos y visitas en un escenario ajustado que obliga a Milei a desplegar su figura en el interior para retener el voto a La Libertad Avanza.