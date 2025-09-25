Villarruel tiró la pelota a Milei ante un reclamo por despidos: Las explicaciones debe darlas el Ejecutivo

#Responsabilidad | Victoria Villarruel derivó los reclamos de despidos directamente a Milei: Las explicaciones las tiene que dar el Poder Ejecutivo. pic.twitter.com/pfI09am33z — Política Argentina (@Pol_Arg) September 25, 2025

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, respondió un reclamo sobre despidos después de una charla en la Universidad del Salvador. Frente a la hija de un trabajador de la empresa de porcelanatos ILVA, que dejó sin empleo a 300 personas al cerrar su planta de Pilar, la vicepresidenta señaló que "las explicaciones las tiene que dar el Poder Ejecutivo, que toma las decisiones", argumentando que ella "interferiría en algo" de lo cual no tiene "información suficiente".El episodio ocurre en el marco de una creciente crisis laboral y evidencia la distancia de Villarruel con las decisiones económicas del gobierno de Javier Milei. En su exposición titulada “La política como servicio al bien común desde la vivencia personal”, la vice buscaba proyectar cercanía con la sociedad, aunque se vio confrontada por los efectos de la política oficial.Días antes, la titular de la Cámara de Senadores había visitado la empresa de neumáticos Fate, golpeada por la apertura de importaciones promovida por el Ejecutivo. En esa ocasión, expresó nuevamente su limitación: "Escucho los reclamos de los trabajadores, pero mi función es legislativa entonces tampoco puedo decidir sobre eso porque no depende de mí", evidenciando su incomodidad frente a los cuestionamientos.Hace varios meses ya que Villarruel mantiene un perfil de distancia frente a las medidas económicas del Gobierno, especialmente aquellas que impactan directamente en el empleo. Incluso, mientras Milei se encuentra en medio de negociaciones con Estados Unidos para obtener respaldo económico en la antesala de las elecciones legislativas de octubre.