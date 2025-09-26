"Malvinas: vamos a volver, subrayó Cristina tras la visita de los integrantes del CECIM La Plata

“Hace unos días, ex combatientes que integran el CECIM La Plata me visitaron en San José 1111. Estaban a punto de viajar a Malvinas y querían llevar algunos objetos personales míos para dejar en las islas. Desde el fin de semana están allí, junto a nuestros caídos”, escribió la vicepresidenta mandataria en sus redes, al recordar el encuentro con los integrantes del centro platense.

Días atrás, la referente peronista recibió a integrantes del CECIM La Plata en su domicilio de San José 1111 para conversar sobre el viaje que realiza un grupo de 16 excombatientes a las islas. La comitiva regresa en el marco del proceso humanitario de identificación de soldados caídos y del reclamo de soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur. En el encuentro, Cristina entregó “ofrendas” para llevar al territorio malvinense.Según comunicó la organización, el viaje se extiende del sábado 20 al sábado 27 de septiembre. En una imagen difundida en redes se ve a Cristina con la bandera del CECIM, acompañada por el presidente del organismo, Rodolfo Carrizo; el secretario de Derechos Humanos, Ernesto Alonso; la secretaria de Cultura de La Plata, Ana Negrete; y el abogado y magíster en Derechos Humanos, Jerónimo Guerrero Iraola. La escena sintetiza un mismo compromiso: memoria, verdad, justicia y soberanía efectiva sobre Malvinas.