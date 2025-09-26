26.09.2025 / SAN JOSÉ 1111

"Malvinas: vamos a volver, subrayó Cristina tras la visita de los integrantes del CECIM La Plata



La expresidenta recibió en San José 1111 a excombatientes que viajaron a las islas en una semana de memoria y reclamo de soberanía. El CECIM La Plata encabeza una nueva etapa del proceso de identificación de soldados caídos y llevó ofrendas que Cristina Fernández de Kirchner entregó en su domicilio.



“Hace unos días, ex combatientes que integran el CECIM La Plata me visitaron en San José 1111. Estaban a punto de viajar a Malvinas y querían llevar algunos objetos personales míos para dejar en las islas. Desde el fin de semana están allí, junto a nuestros caídos”, escribió la vicepresidenta mandataria en sus redes, al recordar el encuentro con los integrantes del centro platense.



“Malvinas: vamos a volver. 🇦🇷”, dijo Cristina a través de las redes sociales este viernes, en un mensaje que pone en primer plano el reclamo histórico de soberanía y el acompañamiento a quienes sostienen la memoria de la gesta y de los pibes que no regresaron.

Días atrás, la referente peronista recibió a integrantes del CECIM La Plata en su domicilio de San José 1111 para conversar sobre el viaje que realiza un grupo de 16 excombatientes a las islas. La comitiva regresa en el marco del proceso humanitario de identificación de soldados caídos y del reclamo de soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur. En el encuentro, Cristina entregó “ofrendas” para llevar al territorio malvinense.

Según comunicó la organización, el viaje se extiende del sábado 20 al sábado 27 de septiembre. En una imagen difundida en redes se ve a Cristina con la bandera del CECIM, acompañada por el presidente del organismo, Rodolfo Carrizo; el secretario de Derechos Humanos, Ernesto Alonso; la secretaria de Cultura de La Plata, Ana Negrete; y el abogado y magíster en Derechos Humanos, Jerónimo Guerrero Iraola. La escena sintetiza un mismo compromiso: memoria, verdad, justicia y soberanía efectiva sobre Malvinas.

Lo más leído

1

Encuesta: Fuerza Patria le saca 6 puntos a LLA hacia octubre y se desploma la imagen de los Milei

2

Presentaron un proyecto de ley que busca desconocer cualquier deuda si no es aprobada por el Congreso

3

Insólito: Milei se pregúnto cómo Karina se va a quedar el 3 por ciento cuando puede quedarse con el 100%

4

Cristina fulminó a Milei por la escalada del dólar: Acá la única banda es la del carry trade

5

Kicillof desmintió el supuesto impuestazo en billeteras virtuales y denunció que es una fake news de LLA

Más notas de este tema

La Polícia Federal emitió un comunicado tras el hackeo: los detalles

26/09/2025 - POLÉMICA

La Polícia Federal emitió un comunicado tras el hackeo: los detalles

Hackean la cuenta de Twitter de la Policía Federal para promocionar una criptomoneda

26/09/2025 - POLÉMICA

Hackean la cuenta de Twitter de la Policía Federal para promocionar una criptomoneda

El Gobierno convocó al Consejo de Mayo para reunirse el lunes

26/09/2025 - CAMINO A LAS ELECCIONES

El Gobierno convocó al Consejo de Mayo para reunirse el lunes

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.