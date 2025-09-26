La Polícia Federal emitió un comunicado tras el hackeo: los detalles

La Policía Federal Argentina comunicó que su cuenta oficial en la red social X fue blanco de “un ataque informático internacional, cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos”. En el texto, la fuerza encuadró el episodio como un hecho grave que buscó aprovechar el alcance del perfil para montar una maniobra apócrifa.

Según informó la PFA, “el caso ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley”. Con esa definición, la fuerza trasladó el incidente al terreno judicial y dejó asentado que busca responsabilidades penales por la intrusión.