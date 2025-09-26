26.09.2025 / POLÉMICA

La Polícia Federal emitió un comunicado tras el hackeo: los detalles


La Policía Federal denunció “un ataque informático internacional” contra su cuenta de X, activó protocolos de ciberseguridad, recuperó el control del perfil y judicializó el caso para identificar a los responsables.




La Policía Federal Argentina comunicó que su cuenta oficial en la red social X fue blanco de “un ataque informático internacional, cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos”. En el texto, la fuerza encuadró el episodio como un hecho grave que buscó aprovechar el alcance del perfil para montar una maniobra apócrifa.

“Frente a este hecho grave, se activaron de inmediato los protocolos de ciberseguridad previstos y, gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas, se recuperó en forma rápida y total el control de la cuenta oficial”, afirmó el parte difundido por la institución. El mensaje apuntó a despejar dudas sobre la autenticidad de las publicaciones que circularon durante el ataque.



Según informó la PFA, “el caso ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley”. Con esa definición, la fuerza trasladó el incidente al terreno judicial y dejó asentado que busca responsabilidades penales por la intrusión.

El comunicado también “reafirma su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia” y aclara que “todas las comunicaciones emitidas desde este momento corresponden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas como oficiales”. De este modo, la PFA procuró restablecer la confianza en su canal institucional tras el intento de suplantación.

