26.09.2025 / POLÉMICA

Hackean la cuenta de Twitter de la Policía Federal para promocionar una criptomoneda

La Federal denunció un ataque informático que derivó en posteos en inglés promocionando la moneda virtual $mira, con un enlace a un supuesto sitio de compra.




La cuenta de la red social X de la Policía Federal Argentina fue hackeada y difundió varios mensajes en inglés para promocionar una criptomoneda llamada $MIRA. El episodio se visualiza en la plataforma con publicaciones ajenas a la fuerza y orientadas a captar usuarios de criptoactivos.

Las publicaciones mencionaban: “Policía Federal Argentina Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”. Luego, aparece un link que derivaría a un supuesto sitio de compra, en el marco de una maniobra clásica de “airdrop” que busca atraer clics y datos de usuarios.

Hay que señalar que el episodio expone, otra vez, la fragilidad de la seguridad digital de cuentas públicas en un contexto donde proliferan estafas con monedas virtuales. En un servicio esencial como el de seguridad federal, la protección de perfiles oficiales y la respuesta rápida ante incidentes resulta clave para evitar confusión informativa y resguardar a la ciudadanía de fraudes en línea.

