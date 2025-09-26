Hackean la cuenta de Twitter de la Policía Federal para promocionar una criptomoneda

La cuenta de la red social X de la Policía Federal Argentina fue hackeada y difundió varios mensajes en inglés para promocionar una criptomoneda llamada $MIRA. El episodio se visualiza en la plataforma con publicaciones ajenas a la fuerza y orientadas a captar usuarios de criptoactivos.

Hay que señalar que el episodio expone, otra vez, la fragilidad de la seguridad digital de cuentas públicas en un contexto donde proliferan estafas con monedas virtuales. En un servicio esencial como el de seguridad federal, la protección de perfiles oficiales y la respuesta rápida ante incidentes resulta clave para evitar confusión informativa y resguardar a la ciudadanía de fraudes en línea.