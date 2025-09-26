¿Volvió el cepo?: el BCRA reinstaura la restricción cruzada y endurece la entrada para los ahorristas

Con una comunicación oficial, el BCRA generaliza la restricción cruzada y corta el atajo que sectores de la city explotaban para arbitrar entre el mercado oficial y los dólares bursátiles. La norma apunta a ordenar el frente cambiario y desalentar maniobras especulativas que presionan sobre las reservas y los precios.

El movimiento llega en una rueda en la que el dólar oficial opera en mínimos del mes y los futuros muestran tensión. Al mismo tiempo, el Tesoro sale a colocar instrumentos dólar linked para absorber pesos y dar cobertura en moneda dura, una señal de coordinación para estabilizar expectativas en medio del ruido cambiario.En el Gobierno sostienen que la prioridad es cuidar las reservas y proteger el ingreso de quienes cobran en pesos, frente a una oposición que empuja devaluaciones y fogonea corridas. El BCRA, con esta decisión, marca la cancha: el que accede a la ventanilla oficial no juega en los dólares financieros, y el mercado toma nota.