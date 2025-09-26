26.09.2025 / POLÉMICA

¿Volvió el cepo?: el BCRA reinstaura la restricción cruzada y endurece la entrada para los ahorristas


El Banco Central dispuso que quienes compren dólar al tipo de cambio oficial no puedan operar en los financieros MEP y CCL. La medida, que ya regía para empresas, ahora alcanza también a “personas humanas” y obliga a firmar una declaración jurada desde el 26 de septiembre.





Con una comunicación oficial, el BCRA generaliza la restricción cruzada y corta el atajo que sectores de la city explotaban para arbitrar entre el mercado oficial y los dólares bursátiles. La norma apunta a ordenar el frente cambiario y desalentar maniobras especulativas que presionan sobre las reservas y los precios.

El esquema exige que toda persona o empresa que acceda al mercado oficial firme una declaración jurada en la que se compromete a no “dolarizarse” vía MEP o CCL. En los hechos, se trata de un refuerzo del cepo que equipara las condiciones entre compañías y ahorristas, evitando dobles ventanillas para el mismo objetivo: la fuga por la vía financiera.

El movimiento llega en una rueda en la que el dólar oficial opera en mínimos del mes y los futuros muestran tensión. Al mismo tiempo, el Tesoro sale a colocar instrumentos dólar linked para absorber pesos y dar cobertura en moneda dura, una señal de coordinación para estabilizar expectativas en medio del ruido cambiario.

En el Gobierno sostienen que la prioridad es cuidar las reservas y proteger el ingreso de quienes cobran en pesos, frente a una oposición que empuja devaluaciones y fogonea corridas. El BCRA, con esta decisión, marca la cancha: el que accede a la ventanilla oficial no juega en los dólares financieros, y el mercado toma nota.

