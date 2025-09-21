Operación y chimento de peluquería: para defender a Espert, Milei repitió la estrategia que usó con Karina

En una entrevista con Antonio Laje en A24, Javier Milei calificó como “chimentos de peluquería” las denuncias que vinculan a Espert con Machado, detenido en Estados Unidos desde 2021 por narcotráfico, fraude y lavado de dinero. “Son operaciones para ensuciar. Lo sorprendente es que aparecen justo ahora, en este contexto. Son cosas raras”, sostuvo, amparándose en el clima electoral.Las denuncias, difundidas por medios nacionales, se basan en informes contables que mencionan un pago de 200 mil dólares a Espert en 2020 desde un fideicomiso ligado al empresario. Diputados de Unión por la Patria ya adelantaron que pedirán su desplazamiento de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. El legislador admitió haber viajado con Machado en 2019, pero negó cualquier relación con sus actividades ilegales, y hasta el hecho de tener conocimiento sobre quién es al momento de ser trasladado por él.Al igual que en este caso, Milei replicó un libreto similar al defender a su hermana y secretaria general, Karina Milei, ante acusaciones por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. En diálogo con Laje, retrucó: “Si te podés quedar con el 100%, ¿por qué te vas a quedar con el 3?”.El mandatario insistió en que las acusaciones responden a una práctica recurrente en años electorales. Comparó la situación con los cuestionamientos que enfrentaron Enrique Olivera en 2007 y Francisco De Narváez en 2009. “Es parte del socialismo del siglo 21 que tiene esta metodología desarrollada desde hace 35 años y, como hoy la franquicia electoral del socialismo es el kirchnerismo, recurre a este tipo de trampas”, acusó.Además, Milei reafirmó la cohesión de su núcleo de poder ante rumores de una disputa interna entre Karina y Santiago Caputo, asegurando que “el Triángulo de Hierro no se rompe”. También ratificó su “confianza total y absoluta” en Martín y Lule Menem, a quienes señaló como parte clave de su estructura de gobierno.