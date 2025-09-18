Macri confirmó que se reunió con Milei en Olivos y crecen las especulaciones sobre el nuevo pacto LLA-PRO

El expresidente Mauricio Macri confirmó que se reunió con el actual mandatario Javier Milei en la quinta oficial de Olivos, en plena crisis política, económica y con escándalos de corrupción a nivel judicial en el Gobierno, lo cual había escalado las versiones e informaciones acerca de una potencial capitulación de La Libertad Avanza en su actitud de someter al PRO en la alianza política que mantienen de cara a las elecciones legislativas de octubre.
"Es bueno haber retomado el diálogo después de un año", escribió Macri, para luego mostrar en público que, tal como publicó Política Argentina ayer, olió "sangre"
. "Siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante", advirtió el líder amarillo.
En ese sentido, contó que la "larga reunión" fue el domingo y que además de Milei, participó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se había mostrado en una foto con el ex presidente.
En su editorial de este lunes, el periodista Carlos Pagni había revelado que el encuentro entre Milei y Macri sucedió este fin de semana, aunque la información indica al sábado como día.
"¿Qué perspectiva se abre a partir de este encuentro? No hay certezas. Es todo preliminar. ¿Qué nivel de apertura está dispuesto a hacer Milei dentro de su propio gobierno hacia Macri, el Pro y otros actores? ¿Qué condiciones pondría Macri en un acuerdo?", se preguntó Pagni.
En esa línea, recordó que en el pasado "Macri fue o muy generoso o muy desprevenido con Javier Milei", ya que tanto en la reunión previa al balotaje en la que el PRO apoyó a líder libertario "no se fijaron condiciones, no hubo un pliego previo a ese acuerdo" y lo mismo sucedió luego, a la hora de votarse la Ley Bases "de manera incondicional".
"¿Ccambiará eso con un nuevo acuerdo y los segundos dos años del gobierno de Milei se transitarán en una alianza más amplia que la de su propio partido? Todavía no hay una respuesta. No está claro cómo interpretó Milei el problema económico que tuvo la semana pasada junto al auxilio de EE.UU. ¿Fue un salvataje frente a una catástrofe o una condecoración del amigo americano frente al éxito de su política?", completó Pagni.
Este lunes por la tarde, Política Argentina dio cuenta de informaciones
que señalan que Macri piensa que el escándalo de José Luis Espert y sus presuntos vínculos narcos, sumado a la crisis general del Gobierno, es una oportunidad para reclamar espacios reales en el Gobierno y la capitulación del actual primer candidato a diputado nacional por LLA en beneficio de Diego Santilli.