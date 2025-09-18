Kicillof apuntó contra el modelo individualista" de Milei y convocó a votar por Fuerza Patria en octubre

Familias de #Merlo recibieron la escritura que necesitaban para tener la propiedad definitiva sobre sus viviendas, un documento que sin el acompañamiento del Estado no hubieran podido obtener por su alto costo de mercado.



El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó nuevamente contra el modelo “individualista” de Javier Milei y llamó a votar por Fuerza Patria en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.“Frente al modelo individualista que propone Javier Milei, en la Provincia seguimos ampliando derechos porque somos un pueblo solidario: lo demostramos en las urnas en septiembre y lo vamos a confirmar este 26 de octubre con la boleta de Fuerza Patria”, sostuvo Kicillof durante un acto en Merlo.Al encabezar una entrega de escrituras en esa localidad, el gobernador dijo que la “motosierra” del Presidente “era para la casta, pero ajustó a los jubilados, a los trabajadores y a las personas con discapacidad”.“Estamos frente a la estafa electoral más grande de la historia argentina”, sostuvo el mandatario provincial, y añadió: “Destruir el Estado no es una solución para nadie: sin Estado no hay asfalto, no hay educación, no hay salud y no hay miles de familias accediendo a sus escrituras”.Por su parte, el candidato a diputado nacional Jorge Taiana manifestó: “Frente a un Gobierno nacional insensible que abandona y asfixia, contamos con un Gobierno provincial que sigue ampliando derechos”.“El 26 de octubre, el pueblo tiene una nueva oportunidad para frenar a Milei y construir un futuro con desarrollo y justicia social”, agregó.