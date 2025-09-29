01.10.2025 / SESIÓN TENSA

En medio del malestar por los vínculos narcos de Espert, la Comisión de Presupuesto se reúne este miércoles

La comisión de la Cámara de Diputados se reunirá hoy para discutir el Presupuesto 2026, en un clima tenso por el pedido de Unión por la Patria para desplazar al libertario José Luis Espert de la presidencia. La situación genera cruces entre oficialismo y oposición.




El diputado José Luis Espert enfrentará hoy un duro debate en la Comisión de Presupuesto, presidida por él, donde Unión por la Patria (UxP) pedirá su remoción. “No puede conducir el debate un diputado que está involucrado en una investigación judicial en Estados Unidos”, afirmó el jefe de bloque Germán Martínez.

La convocatoria fue programada para las 13 e incluye la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, sobre los principales lineamientos macroeconómicos del proyecto. Sin embargo, persisten dudas sobre si el funcionario brindará finalmente su informe.

Desde La Libertad Avanza advirtieron que responderán al pedido de UxP con amenazas de revelar causas judiciales de legisladores oficialistas. “Si ellos van por Espert, nosotros vamos a sacar a la luz todas las causas judiciales que involucran a algunos diputados kirchneristas”, señalaron voceros del bloque.

Por el momento, otros bloques opositores, como UCR, Coalición Cívica e Innovación Federal, no respaldan el pedido de remoción. Su prioridad será insistir con la citación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para que informen sobre el presupuesto.

El proyecto enviado por el Ejecutivo proyecta un crecimiento del 5% del PBI, inflación del 10,1% y un dólar a $1.423 en diciembre de 2026, con superávit primario de 2 billones de pesos y aumentos en jubilaciones, salud, educación y universidades. La oposición cuestiona que estos incrementos no alcanzan para cubrir los atrasos en sectores sensibles y reclama aplicar la ley de financiamiento educativo, que fija destinar el 6% del PBI al área.

Lo más leído

1

Encuesta: Fuerza Patria le saca 6 puntos a LLA hacia octubre y se desploma la imagen de los Milei

2

Causa Vialidad: la Justicia confirmó la caducidad de la demanda civil contra Cristina Kirchner

3

"Alta Coimera": los carteles en las calles de Ushuaia ante la visita de los Milei

4

Filtran que Karina amenazó con irse del país si Milei echaba a sus colaboradores aconsejado por Santi Caputo

5

En EEUU temen que Milei sea el Vietnam de Trump

Más notas de este tema

La oposición exige desplazar a Espert de su puesto en el Congreso como titular de la Comisión de Presupuesto

29/09/2025 - COMPLICADO

La oposición exige desplazar a Espert de su puesto en el Congreso como titular de la Comisión de Presupuesto

La oposición presiona para activar una moción de censura contra Francos por frenar la emergencia en Discapacidad

23/09/2025 - INTERPELACIÓN

La oposición presiona para activar una moción de censura contra Francos por frenar la emergencia en Discapacidad

Diputados pretende avanzar con el proyecto que limita los DNU y las investigaciones que salpican a los Milei

23/09/2025 - REUNIÓN DE COMISIONES

Diputados pretende avanzar con el proyecto que limita los DNU y las investigaciones que salpican a los Milei

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.