Nuevo encuentro de Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca: cuándo será

Cancillería confirmó un nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos: será el 14 de octubre, a solo dos semanas de las elecciones legislativas nacionales. Está previsto un encuentro con Donald Trump, quien recibirá a su par argentino en la Casa Blanca. "La Cancillería de la República Argentina informa que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump", especificaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.En tal sentido, desde la cartera que encabeza Gerardo Werthein indicaron que "este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos". Si bien no dieron demasiados detalles sobre el itinerario, sí confirmaron que el Presidente Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C.Se trata de la undécima visita al país norteamericano en lo que va de su gestión, incluso el antecedente más reciente se da durante este mismo mes y solo días atrás, cuando viajó a Nueva York. Allí mantuvo una reunión bilateral con el exmandatario Donald Trump y participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde reforzó su discurso de alineamiento con Washington en materia de comercio, migración y política internacional.La visita estuvo marcada por la urgencia económica que atraviesa la Argentina: el encuentro con el líder republicano, que ya había manifestado públicamente su respaldo a la Casa Rosada, se produjo en medio de la crisis más grave que atraviesa el gobierno argentino desde su llegada al poder.El canciller argentino Gerardo Werthein reveló detalles de la reunión que el presidente Javier Milei mantuvo con su par de los Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, donde le brindó un fuerte respaldo político que vendrá acompañado de un swap por u$s 20 mil. " No nos han pedido nada", aclaró el funcionario, previo a destacar que la cumbre significó "una señal fuerte hacia los mercados".El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que Estados Unidos estaba dispuesto a apoyar a la Argentina si era necesario, en un gesto que funcionó como un mensaje de respaldo político y financiero. Durante su visita a Estados Unidos, Bessent le entregó un premio a Javier Milei, quien mantuvo una agenda muy cargada que también estuvo marcada por encuentros bilaerales con otros mandatarios, entre ellos Benjamín Netanyahu.El mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes un fuerte respaldo al presidente Javier Milei al asegurar que "tiene mi total apoyo para su reelección como presidente". Lo hizo al publicar un mensaje en su propia red social, previo a la reunión bilateral que mantuvieron en Nueva York, donde además destacó que el jefe de Estado argentino "ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto". "El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord", señaló en un primer momento Trump en Truth Social.