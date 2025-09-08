Dólar en alza: el cepo a las billeteras virtuales dispara el blue y el MEP

Tras la confirmación del Gobierno de que las billeteras virtuales no podrán vender dólar oficial, la cotización paralela retomó la tendencia alcista, escalando 30 pesos, o 2,1%, hasta los $1.475 para la venta. El dólar blue mantiene cerca del récord nominal alcanzado el 19 de septiembre, de $1.520. En el canal oficial, el dólar minorista comenzó la rueda de hoy a $1.450 para la venta en el Banco Nación, con un aumento de 50 pesos o 3,6%. En promedio, los bancos registraron $1.406,79, con un incremento diario de 2% y del 3,3% en el mes. La plaza mayorista también refleja la presión cambiaria: se ofrecen divisas a $1.425, con un alza de 3,3%. Según fuentes del mercado, hubo posturas oficiales de venta por 400 millones de dólares, mientras que el Banco Central mantiene un límite de libre flotación superior de $1.481,21. Las cotizaciones bursátiles acompañan la tendencia: el contado con liquidación avanzó 42 pesos, o 2,8%, a $1.564, mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.517. Estas subas se consolidan tras cuatro jornadas consecutivas al alza, reflejando la creciente demanda de alternativas al canal oficial ante las restricciones de las billeteras virtuales.