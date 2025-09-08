01.10.2025 / SUBA

Dólar en alza: el cepo a las billeteras virtuales dispara el blue y el MEP

El cierre del canal de venta de dólar oficial a través de billeteras virtuales generó un fuerte impacto en el mercado cambiario, con subas significativas en el blue y en las cotizaciones bursátiles. Los inversores buscan alternativas ante la restricción oficial.




Tras la confirmación del Gobierno de que las billeteras virtuales no podrán vender dólar oficial, la cotización paralela retomó la tendencia alcista, escalando 30 pesos, o 2,1%, hasta los $1.475 para la venta. El dólar blue mantiene cerca del récord nominal alcanzado el 19 de septiembre, de $1.520. En el canal oficial, el dólar minorista comenzó la rueda de hoy a $1.450 para la venta en el Banco Nación, con un aumento de 50 pesos o 3,6%. En promedio, los bancos registraron $1.406,79, con un incremento diario de 2% y del 3,3% en el mes. La plaza mayorista también refleja la presión cambiaria: se ofrecen divisas a $1.425, con un alza de 3,3%. Según fuentes del mercado, hubo posturas oficiales de venta por 400 millones de dólares, mientras que el Banco Central mantiene un límite de libre flotación superior de $1.481,21. Las cotizaciones bursátiles acompañan la tendencia: el contado con liquidación avanzó 42 pesos, o 2,8%, a $1.564, mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.517. Estas subas se consolidan tras cuatro jornadas consecutivas al alza, reflejando la creciente demanda de alternativas al canal oficial ante las restricciones de las billeteras virtuales.


   

