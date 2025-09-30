Bullrich fue terminante al opinar sobre Espert: No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata narco

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, exigió este miércoles aclaraciones sobre el lazo que une al diputado José Luis Espert, cabeza de lista de La Libertad Avanza en la Provincia, sobre un supuesto giro de US$200.000 proveniente de actividades ilícitas de Fred Machado. “Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”, señaló la funcionaria en Radio La Red.En esa línea, la titular de la cartera advirtió sobre la gravedad de los vínculos y el impacto en la campaña. “Hace falta una explicación, por supuesto. Es algo de 2019. Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó, es lo que necesitamos saber".Si bien, el Presidente de la Nación calificó la denuncia como "chimento de peluquería", Bullrich fue más radical: "Parece que estando en una elección (Espert), se le metió alguien que estaba metido en el narco. Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo,", advirtió.El dirigente social Juan Grabois realizó una presentación judicial, y medios como El Diario AR y Perfil revelaron un documento de la Justicia de Estados Unidos que vincula a Espert con el empresario investigado. El libertario negó las acusaciones, calificándolas como “una operación del kirchnerismo” y aseguró que llevará a Grabois a la Justicia.En el acto que encabezó en Olavarría, también minimizó el escándalo: “Es una denuncia que vengo sufriendo desde 2021. No voy a hacer perder el tiempo a ustedes ni a los bonaerenses para discutir cosas que dice y hace un impresentable como Grabois, difamándome, diciendo cualquier cosa de mí y de mi familia. Ya nos vamos a ver en la Justicia, aprovechando que me ha denunciado”.La polémica se da en paralelo al debate del Presupuesto 2026, que comienza este miércoles a las 13 en la Cámara baja. Espert preside la Comisión de Presupuesto, situación que la oposición utiliza como caja de resonancia de las críticas y cuestionamientos por los supuestos fondos ilícitos.