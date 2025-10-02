Senado: la cámara alta sesiona para rechazar los vetos de Milei a universidades y emergencia pediátrica

El Senado sesiona este jueves desde las 10 con un temario que tendrá el foco puesto en los vetos presidenciales de Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y la Declaración de Emergencia en Pediatría, con impacto directo en el Hospital Garrahan.La sesión fue pactada este martes tras una reunión en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que contó con la presencia de todos los jefes de bloque de la Cámara alta. El eje central del debate será el futuro de los vetos. Pese a los esfuerzos de la Casa Rosada en las últimas semanas por recomponer puentes a través del ministro del Interior, Lisandro Catalán, no habrá margen de maniobra para el oficialismo. Las principales bancadas ya anticiparon que ratificarán ambas normas, lo que obligará al Ejecutivo a promulgarlas.En la última votación en la cámara alta, el Financiamiento Universitario obtuvo 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, mientras que la Emergencia Pediátrica reunió 62 apoyos contra 8 rechazos. En los hechos, la suerte de ambas iniciativas ya está sellada.Por su parte, la Cámara de Diputados expresó una amplitud en la construcción opositora de los dos tercios. La Emergencia en Pediatría reunió 181 a favor, 60 en contra y una abstención. En tanto, la Ley de Financiamiento Universitario -cuyo futuro estaba más comprometido en el inicio de la sesión- reunió 174 a favor; 62 en contra y dos abstenciones.Además de los vetos, la oposición también buscará agregar al temario el proyecto presentado por Fuerza Patria que tiene el objetivo de blindar el programa nuclear argentino y frenar la venta del 44% de las acciones de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), que tiene a su cargo tres centrales nucleares.- Financiamiento universitario: actualiza los fondos destinados a las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento en un contexto de fuerte ajuste presupuestario.- Emergencia en pediatría: refuerza la asistencia al sistema de salud infantil, con especial atención al Hospital Garrahan, que enfrenta una alta demanda y dificultades operativas.Además, la Cámara alta tratará la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, junto con dos tratados internacionales. Otro punto del temario será el intento de otorgar media sanción al Programa Alerta Sofía, una herramienta creada en 2019 para difundir de forma inmediata la desaparición de menores, iniciativa que se mantiene bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.