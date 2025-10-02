Bullrich cuestionó a Espert por sus declaraciones tras ser vinculado al narcotraficante Fred Machado: "Tiene que ser claro"

Patricia Bullrich volvió a presionar a José Luis Espert por la supuesta transferencia de 200.000 dólares provenientes del empresario Fred Machado, procesado por estafas, en prisión domiciliaria en Viedma por una causa de narcotráfico en Estados Unidos. “Tiene que volver a los medios y contestar claro, decir sí o no. El voto liberal exige respuestas”, dijo la ministra de Seguridad de la Nación en una entrevista con Antonio Laje en A24.Bullrich defendió al presidente Milei, destacó el respaldo del gabinete en la última reunión en Casa Rosada y acusó al kirchnerismo de querer instalar la idea de que “todos son iguales”.Sobre la gestión libertaria, aseguró: "tenemos la vara muy alta", y aseguró que "el kirchnerismo cuenta un relato que cambia lo que pasa, cuentan lo que quieren contar para que todos seamos lo mismo y no es así". "Nuestro proyecto se sostiene a pesar de los embates, nos quisieron tirar para atrás a nosotros y 45 millones de argentinos".“Desde el 10 de diciembre del 2023 buscan voltearnos. Buscan erosionar lo que son nuestras columnas vertebrales: la transparencia, la lucha contra la corrupción, achicar el Estado y generar confianza pública. Quieren que la gente crea que somos lo mismo que ellos. Pero no lo somos”, dijo. Y agregó que: "Sabemos que hay gente que no llega a fin de mes, pero con Massa llegaba menos. Este programa nos va a llevar a un país con prosperidad".“Cada vez que logramos avances, nos sacan de la agenda de contacto con la sociedad. Nos hacen hablar de causas, denuncias, expedientes. Y lo que nosotros necesitamos es hablarle a la gente de cómo vamos a mejorar sus vidas. Porque la elección es clave para tener los próximos dos años de cambios”, señaló.La Ministra advirtió que el Gobierno debe mantener el eje en las reformas estructurales: “La Argentina necesita una reforma laboral, una reforma impositiva y un Estado más chico. Esa es la agenda. Todo lo demás son maniobras para sacarnos del eje”, dijo. “Si nos dejamos arrastrar a contestar todo el tiempo, nos sacan de la agenda positiva. Y la elección se gana con propuestas claras para la gente, no con chicanas judiciales”, añadió.