Celeste Fierro fue detenida por Israel mientras participaba de la Flotilla Global por Gaza

La diputada porteña por el Frente de Izquierda y referente de la Liga Internacional Socialista, Celeste Fierro, fue apresada por fuerzas israelíes cuando estas interceptaron la Flotilla Global Sumud, una misión internacional que buscaba romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.“Soy Cele Fierro, diputada del MST en el Frente de Izquierda Unidad, representante de la Liga Internacional Socialista de Argentina. Si estás viendo este video es porque el ejército de Israel ha frenado nuestra misión humanitaria, voluntaria y no violenta que pretendía abrir un corredor humanitario en Gaza y romper su bloqueo genocida”, señaló la legisladora a través de un mensaje que publicó en X. La flotilla estaba conformada por 49 embarcaciones que transportaban a 497 activistas provenientes de 44 países. Entre los participantes se encontraban la activista climática Greta Thunberg, la eurodiputada Rima Hassan y el actor Liam Cunningham, conocido por su papel en Game of Thrones.Los barcos fueron abordados a 130 kilómetros de la costa tras sufrir interferencias en las comunicaciones. El ejército israelí argumentó que se trataba de “una zona de combate activa” y negó la posibilidad de permitir el ingreso de los activistas a territorio gazatí.El operativo generó una inmediata reacción en redes sociales y en las calles, con manifestaciones convocadas en distintas ciudades del mundo. El objetivo de la expedición era visibilizar la situación en Gaza mediante una acción simbólica de solidaridad.