Préstamo y vigilancia: Bessent espera "avanzar significativamente" en la negociación con Caputo mientras "observan de cerca"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que mantuvo una “llamada muy positiva” con el ministro de Economía Luis Caputo y que próximamente recibirán al equipo argentino en Washington para “avanzar significativamente” en la negociación de un paquete de asistencia financiera.Desde su cuenta en X, Bessent indicó que el encuentro con Caputo buscará definir los detalles del apoyo anunciado tras la reunión de Javier Milei con Donald Trump en Nueva York. “En los próximos días espero que el equipo del ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”, afirmó.El funcionario estadounidense añadió que también dialogó con sus pares de Finanzas del G7, a quienes les “enfatizó” la importancia del éxito de las políticas económicas del presidente Milei. “La secretaría del Tesoro está totalmente preparada para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, subrayó.Luis Caputo respondió rápidamente al mensaje de Bessent: “Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro”, escribió en su cuenta de X, ratificando que las negociaciones avanzan, aunque todavía no hubo desembolsos concretos.El anuncio se produce en medio de turbulencias en los mercados argentinos, con un dólar al alza, caída de bonos y un incremento del Riesgo País. La presión sobre la divisa llevó al Tesoro local a vender US$400 millones para frenar que el dólar mayorista superara los $1.425, mientras los dólares financieros superaron los $1.500.Según Bessent, las alternativas para materializar la ayuda incluyen un swap por 20.000 millones de dólares, la compra de bonos de deuda argentina y un crédito stand by a través del fondo de estabilización cambiaria. Por su parte, el funcionario aseguró que Estados Unidos seguirá respaldando a Milei “mientras el presidente continúe con políticas económicas fuertes”.