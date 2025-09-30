Triple femicidio: la Justicia argentina indagará el viernes a Matías Ozorio, mano derecha de Pequeña J

Matías Ozorio, uno de los detenidos en Lima por el triple femicidio en La Matanza, llegará en un vuelo de la Fuerza Aérea con siete efectivos de la Policía Federal y tres agentes de la Bonaerense. El fiscal de la causa, Adrián Arribas, confirmó que el acusado “está viajando hoy y va a llegar probablemente a la noche, seguramente le vamos a tomar declaraciones mañana”.En paralelo, siguiendo la información de C5N, el traslado de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, demorará al menos dos meses. “Al ser ciudadano peruano tiene que acogerse a la extradición, por lo que va a demorar mucho más de lo que sería funcional a la investigación”, precisó.Las fuerzas de seguridad también buscan a dos prófugos que integraban la banda. “Se trata de dos personas que iban a bordo de la camioneta Tracker color blanca en la cual las trasladaron. Creen que Matías Ozorio iba en un Fox blanco que viajaba Sotacuro y que llevaba de acompañante a su sobrina, Florencia Ibáñez”, detalló Gabriele.El fiscal Arribas remarcó que, por ahora, Ozorio “está como coautor del triple crimen” de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, y adelantó que este viernes se abrirán los teléfonos secuestrados en los operativos, lo que “será muy importante porque vamos a sacar información de las personas que están detenidas”.Por último, el funcionario judicial subrayó que la causa “está calificada como un homicidio y es un hecho con cierta característica que uno no ve a menudo”. Y concluyó: “Es un hecho aberrante”.